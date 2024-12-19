Теневой флот РФ: как он был создан и почему пока неуязвим

Санкции против российской нефти дали эффект, но ограниченный

Периодически США, ЕС и Великобритания вводили ограничения против отдельных танкеров, компаний, которые ими управляют, и связанных с ними бизнесменов. Но эта борьба до последнего времени напоминала игру в кошки-мышки. Меры принимались против отдельных судов, иногда против нескольких или даже нескольких десятков, но в целом в распоряжении России их сотни. При этом заблокированные суда нередко возвращаются в строй - после смены владельцев и флагов, под которыми они ходили до этого.

Сказать, что нефтяные санкции не дали совсем никакого эффекта, все-таки нельзя. Российская нефть продается дороже, чем предусмотрено потолком, но дисконт Urals к Brent все же присутствует. Представление о его размере можно составить по пресс-релизам российского Минфина, который каждый месяц называет среднюю цену барреля Urals. Так, в ноябре 2024 года он, по данным Минфина, стоил в среднем 63,48 долларов. Средняя цена барреля Brent в ноябре составила 74,35 долларов.

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