дело о мошенничестве, в котором обвиняются лица, оформлявшие кредиты на имена других людей. Полученные средства они переводили на свои счета. Известно, что у подозреваемых были в распоряжении удостоверения личности и PIN-коды 22 человек.
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Мошенники, оформившие кредиты на 300 тысяч евро на имена других людей, предстали перед судом
Лыунаская окружная прокуратура выдвинула обвинение против Ристо Бухвестова, который совместно с Пеэтером Кутсаром, Кялина Кунинг и Кристо Раагом в период с августа по декабрь 2019 года оформлял кредиты на имена других людей без их ведома и согласия.