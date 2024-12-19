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Мошенники, оформившие кредиты на 300 тысяч евро на имена других людей, предстали перед судом

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Мошенники особенно активны осенью.
Мошенники особенно активны осенью. Фото: Elmo Riig
Прокуратура направила в суд

дело о мошенничестве, в котором обвиняются лица, оформлявшие кредиты на имена других людей. Полученные средства они переводили на свои счета. Известно, что у подозреваемых были в распоряжении удостоверения личности и PIN-коды 22 человек.

Лыунаская окружная прокуратура выдвинула обвинение против Ристо Бухвестова, который совместно с Пеэтером Кутсаром, Кялина Кунинг и Кристо Раагом в период с августа по декабрь 2019 года оформлял кредиты на имена других людей без их ведома и согласия.

Для оформления займов они под различными предлогами получили удостоверения личности и PIN-коды 22 человек. Эти данные использовались для открытия расчетных счетов и заключения кредитных договоров.

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