Избил и ударил ножом спутницу: ​суд приговорил жителя Эстонии к 16 годам тюрьмы

Суд признал Евгения Лаугала виновным в покушении на убийство и нападении и приговорил его к 16 годам лишения свободы по совокупности приговоров.

Согласно обвинительному заключению, 4 декабря прошлого года в Сяэзе в Тамсалу Лаугал напал на свою партнершу. Лаугал избил ее руками и ногами в области головы и тела, взял ее за волосы и протащил по полу. Выбежавшую на лестничную клетку женщину мужчина затащил за волосы обратно в квартиру, пообещал убить ее и напал на нее с большим кухонным ножом, нанося удары ножом по рукам, ногам, груди и спине.

Женщине пришлось бороться за свою жизнь, и от худшего ее спасло только вмешательство полиции. Лаугал повалил женщину на землю и сидел верхом на животе женщины с ножом в руке, готовый нанести удар, когда в дверь квартиры постучали полицейские и потребовали открыть.

Кроме того, Лаугал обвиняется в том, что 6 февраля прошлого года во время ссоры на почве ревности ударил брата спутницы жизни по лицу на вечеринке по случаю дня ее рождения в доме ее родителей в деревне Эбавере. Кроме того, он еще дважды нападал на свою партнершу в их общем доме в Сяэзе в городе Тамсалу.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Марге Воогма, представленные в обвинительном заключении доказательства свидетельствуют о том, что нападения были импульсивными и крайне жестокими, чего жертвы не предвидели. «Действия усугублялись тем, что Лаугал не признавал свою вину в эпизодах насилия, а пытался свести к минимуму свою причастность. И это несмотря на то, что все остальные улики опровергали версию событий Лаугала», - сказала Воогма.

Учитывая поведение Лаугала и его предыдущие судимости, обвинение пришло к выводу, что Лаугал не осознал всей серьезности своих действий и заслуживает наказания суровее средней меры, то есть 20 лет лишения свободы.

«В своем решении суд согласился с выводами обвинения и приговорил Лаугала к 16 годам лишения свободы, что также выше среднего срока. Надеюсь, решение уездного суда поможет восстановить справедливость и вернуть жертвам чувство безопасности», - сказала Воогма.