Сколько жители Эстонии тратят на рождественский ужин?

Опрос, проведенный по заказу Swedbank компанией Norstat, показал, что 21% жителей Эстонии планируют потратить на рождественские угощения от 100 до 200 евро, 7% - более 200 евро и 13% считают, что смогут обойтись менее чем 50 евро. Почти десятая часть респондентов заявили, что не планируют сами тратить ничего, а проведут Рождество в гостях у близких.

В целом 69% людей планируют провести праздники дома, а четверть - с родственниками и друзьями.

«Больше всего тратят жители в возрасте 50-59 лет, а меньше всего - люди моложе 30 лет, причем 28% не собираются проводить праздники с родителями. В региональном разрезе средний уровень рождественских расходов выше среди жителей Рапламаа, 14% из которых планируют потратить более 200 евро. Жители Ляэне-Вирумаа потратят меньше среднего - четверть из них планирует обойтись 50 евро», - говорит руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Как и ожидалось, больше всего на Рождество тратят жители с самыми высокими доходами - 45% респондентов с чистым доходом более 2001 евро тратят на Рождество более 100 евро, 17% из них - более 200 евро. Для сравнения, среди тех, кто зарабатывает менее 350 евро нетто, только 8% планируют потратить более 100 евро, а 23% - менее 50 евро.

Большинство, 79%, планируют оплачивать продукты с имеющегося банковского баланса, 15% откладывали деньги для праздничного стола, а 4% воспользуются кредитной карточкой.

Улла отметил, что, хотя хорошей исторической статистики расходов на рождественский ужин не существует, в группе Kogumispäevik в социальных сетях есть дискуссия на эту тему за 2018 год.

«За семь лет стоимость рождественского ужина значительно выросла. В то время большинство участников группы считали, что их расходы на праздничный стол будут в пределах 20-30 евро. Только те, у кого за рождественским столом было несколько семей, то есть около десяти человек, планировали потратить больше», - сказал Улла.