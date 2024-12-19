МНЕНИЕ В энергетике мы народ-остров, который может утонуть

Ситуация осложняется тем, что климат нагревают не только CO₂, но и другие парниковые газы, такие как метан и закись азота, концентрация которых растет. Как отмечает академик Ыло Мандер, основная причина увеличения этих газов - глобальные изменения землепользования и нарушение круговорота веществ в экосистемах из-за потепления климата. Поэтому ограничения на использование местных ресурсов в Эстонии оказывают лишь незначительное влияние.

Непрерывность энергоснабжения

Технологии на основе ископаемого топлива выделяют углекислый газ, чего не делают системы, использующие энергию ветра, солнца или атомную энергию. Переход к ветровой энергетике кажется логичным, особенно если вспомнить парусники. Современные гигантские ветряные турбины способны вырабатывать электричество для нужд всей экономики - при условии, что ветер дует. Однако ветер непредсказуем и зависит от случайных атмосферных процессов, а зимой рассчитывать на солнечную энергию в наших широтах практически не приходится.

Возвращаясь к эпохе парусников, невозможно было бы составлять точные расписания для пассажирских судов, а театральные представления проходили бы только под шум дизель-генераторов - как это сейчас происходит в Киеве.

Решением может стать накопление энергии, но есть сложности. Проблема в масштабах. Аккумуляторы подходят для хранения энергии в автомобилях, но и здесь их возможности ограничены. Солнечную энергию можно эффективно накапливать через гидроэнергетику, однако создать системы необходимого масштаба пока не удается.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило на этой неделе, что в этом году в мире был установлен исторический рекорд по использованию угля. Фото: Mark Baker