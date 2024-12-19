Путин предложил США «дуэль» с ударом «Орешника» по Киеву

Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» с ударом ракетой системы «Орешник» по Киеву. На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в четверг, 19 декабря, он заявил, что у западных сил ПВО нет шансов отразить подобный удар. Несогласным с этим мнением он предложил «произвести технологический эксперимент»:

«Если эксперты западные так полагают (что удар «Орешником» можно отразить - прим. ред.), то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?», - заявил он. «Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», - добавил политик.

Путин назвал «Орешник» современным оружием

Кроме того, Путин заявил, что «Орешник» - это «современное и очень новое оружие». «Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на прежние разработки, прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед», - сказал он.