Владимир Путин во время прямой линии вызвал США на «высокотехнологичную дуэль»: Россия ударит «Орешником» по Киеву, а западные системы ПВО попробуют ее сбить.
Путин предложил США «дуэль» с ударом «Орешника» по Киеву
Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» с ударом ракетой системы «Орешник» по Киеву. На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в четверг, 19 декабря, он заявил, что у западных сил ПВО нет шансов отразить подобный удар. Несогласным с этим мнением он предложил «произвести технологический эксперимент»:
«Если эксперты западные так полагают (что удар «Орешником» можно отразить - прим. ред.), то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?», - заявил он. «Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», - добавил политик.
Путин назвал «Орешник» современным оружием
Кроме того, Путин заявил, что «Орешник» - это «современное и очень новое оружие». «Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на прежние разработки, прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед», - сказал он.
По словам Путина, дальность полета «Орешника» составляет до 5,5 тысячи километров, и в мире не существует систем, которые смогут поразить его во время запуска. Американскую систему ПРО президент РФ назвал затратной и малоэффективной.
США провели перехват баллистической ракеты средней дальности
10 декабря в Пентагоне рассказали, что Агентство по противоракетной обороне впервые провело успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности. Это произошло во время испытаний у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана.
Ракетная система «Орешник»
21 ноября Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла по украинскому городу Днепр удар «баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении» с помощью «новейшей российской системы средней дальности "Орешник"». Скорость ракеты «Орешник», по словам Путина, составляет 10 махов.
Пентагон и некоторые военные эксперты считают, что это оружие - модификация ракеты РС-26 «Рубеж». ГУР Минобороны Украины полагает, что российская армия ударила по Днепру ракетой комплекса «Кедр», а ее скорость составила 11 махов.