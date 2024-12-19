ОПРОС НЕДЕЛИ «Пожелать могу лишь то, чтобы поумнело наше правительство»: жители Эстонии о своих переживаниях перед праздниками

Надя, мастер маникюра

Надя. Фото: Postimees

Для меня этот год прошел замечательно, у меня было много учебы и развития в любимом деле. Сейчас мне хочется праздника, радости, отдохнуть немножко от этой рабочей суеты.

Я бы пожелала всем больше такой же радости, больше хороших впечатлений, отдыха и заботы друг о друге. Ну и всего самого хорошего.

Эви Анстельпольд, певица

Эви Анстельпольд. Фото: Postimees

Я перед праздниками радуюсь тому, что мы все еще с вами живы. Что у нас есть электричество. Что нет войны, сейчас это самое печальное, что вообще происходит в мире.

Еще я переживаю, что пожилым людям уделяется меньше внимания. Мне кажется, у нас к старикам как бы не такое большое почтение и внимательное отношение, как это могло бы быть.

Хочу пожелать всем хорошего настроения, несмотря ни на что, все таки нужно радоваться жизни, ведь жизнь - это великий дар.

Анна и Игорь, гости из Беларуси

Анна и Игорь. Фото: Postimees

В целом, у нас год прошел неплохо. В напряженной обстановке всегда находишься в каком-то стрессовом состоянии. Конечно, хотелось бы лучше, но можно лишь сказать, что могло быть и лучше, но хорошо, что не хуже.

Мы пожелаем мира, без него никак, это точно.

Сирле с дочкой

Сирле и ее дочка. Фото: Postimees