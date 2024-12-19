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ОПРОС НЕДЕЛИ «Пожелать могу лишь то, чтобы поумнело наше правительство»: жители Эстонии о своих переживаниях перед праздниками

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Что жители Эстонии могут сказать про уходящий год, какими страхами и радостями могут поделиться, а также чего пожелать на следующий год?

Мари

Мари.
Мари. Фото: Postimees

В преддверии праздников у меня нет никаких страхов. Сама этот год могу оценить средне, а всем пожелать, чтобы каждый жил именно так, как он этого хочет.

Татьяна, работает в сфере уборки

Татьяна.
Татьяна. Фото: Postimees

Единственное, что огорчает, - год выдался для нас очень тяжелым, и мы не можем устроить праздник в полной мере, так как в семье не хватает финансов. Сейчас крайне сложно найти работу, и люди меньше ходят в кафе или другие заведения. Из-за этого у нас сокращаются рабочие часы.

В такой ситуации пытаемся сохранить праздничное настроение. Единственное, что радует, что по всему городу висят огоньки, как у меня в детстве, из-за этого верится в какое-то волшебство.

У меня есть маленький ребенок, и когда мы выходим вечером гулять, смотрим на то, как украшен город, и появляется предвкушение, как будто что-то прекрасное должно случиться. Вот это единственное, что радует, когда Таллинн так украшают.

Я могла бы пожелать всем больше прислушиваться друг к другу, потому что это очень важно. Независимо от того, кто где живет, на каком языке разговаривает, мы, в первую очередь, люди и должны уважительно относиться друг к другу. Если уважительно относишься к кому-то, то, соответственно, и к тебе тоже относятся уважительно. Я придерживаюсь этого мнения и я желаю, чтобы с Нового года все начали именно с этого.

Надя, мастер маникюра

Надя.
Надя. Фото: Postimees

Для меня этот год прошел замечательно, у меня было много учебы и развития в любимом деле. Сейчас мне хочется праздника, радости, отдохнуть немножко от этой рабочей суеты.

Я бы пожелала всем больше такой же радости, больше хороших впечатлений, отдыха и заботы друг о друге. Ну и всего самого хорошего.

Эви Анстельпольд, певица

Эви Анстельпольд.
Эви Анстельпольд. Фото: Postimees

Я перед праздниками радуюсь тому, что мы все еще с вами живы. Что у нас есть электричество. Что нет войны, сейчас это самое печальное, что вообще происходит в мире.

Еще я переживаю, что пожилым людям уделяется меньше внимания. Мне кажется, у нас к старикам как бы не такое большое почтение и внимательное отношение, как это могло бы быть.

Хочу пожелать всем хорошего настроения, несмотря ни на что, все таки нужно радоваться жизни, ведь жизнь - это великий дар.

Анна и Игорь, гости из Беларуси

Анна и Игорь.
Анна и Игорь. Фото: Postimees

В целом, у нас год прошел неплохо. В напряженной обстановке всегда находишься в каком-то стрессовом состоянии. Конечно, хотелось бы лучше, но можно лишь сказать, что могло быть и лучше, но хорошо, что не хуже.

Мы пожелаем мира, без него никак, это точно.

Сирле с дочкой

Сирле и ее дочка.
Сирле и ее дочка. Фото: Postimees

Главный страх перед праздниками - это то, что мы не успели купить подарки. Я бы пожелала, чтобы у каждого в доме было счастье, домашний уют и мир вокруг.

Алексей, повар

Алексей.
Алексей. Фото: Postimees

Мне хотелось бы, чтобы год прошел лучше, но прошел как прошел, надеюсь, следующий будет получше, но надежды у меня, честно сказать, немного. У меня есть страхи по поводу будущего. И дело не в том, что кругом войны и так далее, но и внутри страны тоже не все в порядке, и уже давно. По моему скромному мнению, движения нашего правительства идут не совсем в правильную сторону.

У нас могли бы быть ниже цены, хотя бы на базовые вещи. Я уже не говорю о досуге, а просто хотя бы на продукты. Такие цены, какие у нас есть сейчас, съедают много бюджета. И то, что ставка Euribor немного снизилась, как на верхах говорят, ничего не меняет.

Пожелать могу лишь то, чтобы поумнело наше правительство. Хотелось бы, чтобы они думали о своем населении. И не только о себе, но и чуть-чуть о других жителях тоже.

Вячеслав

Вячеслав.
Вячеслав. Фото: Postimees

У меня год прошел, как обычно. Новый год для меня - это не праздник, но пожелать могу только, чтобы войны не было.

Анне 

Анне.
Анне. Фото: Postimees

Желаю всем мира, счастья и больше денег!

Не назвавший своего имени парень: Счастливого Рождества всем!

Не назвавший своего имени мужчина: Могу пожелать лишь то, чтобы люди пришли к осознанности.

Еще один анонимный парень: Всего самого наилучшего в Новом году!

Пожелавшая остаться анонимной пара: Крепкого здоровья!

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