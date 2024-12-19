Что жители Эстонии могут сказать про уходящий год, какими страхами и радостями могут поделиться, а также чего пожелать на следующий год?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Пожелать могу лишь то, чтобы поумнело наше правительство»: жители Эстонии о своих переживаниях перед праздниками
Мари
В преддверии праздников у меня нет никаких страхов. Сама этот год могу оценить средне, а всем пожелать, чтобы каждый жил именно так, как он этого хочет.
Татьяна, работает в сфере уборки
Единственное, что огорчает, - год выдался для нас очень тяжелым, и мы не можем устроить праздник в полной мере, так как в семье не хватает финансов. Сейчас крайне сложно найти работу, и люди меньше ходят в кафе или другие заведения. Из-за этого у нас сокращаются рабочие часы.
В такой ситуации пытаемся сохранить праздничное настроение. Единственное, что радует, что по всему городу висят огоньки, как у меня в детстве, из-за этого верится в какое-то волшебство.
У меня есть маленький ребенок, и когда мы выходим вечером гулять, смотрим на то, как украшен город, и появляется предвкушение, как будто что-то прекрасное должно случиться. Вот это единственное, что радует, когда Таллинн так украшают.
Я могла бы пожелать всем больше прислушиваться друг к другу, потому что это очень важно. Независимо от того, кто где живет, на каком языке разговаривает, мы, в первую очередь, люди и должны уважительно относиться друг к другу. Если уважительно относишься к кому-то, то, соответственно, и к тебе тоже относятся уважительно. Я придерживаюсь этого мнения и я желаю, чтобы с Нового года все начали именно с этого.
Надя, мастер маникюра
Для меня этот год прошел замечательно, у меня было много учебы и развития в любимом деле. Сейчас мне хочется праздника, радости, отдохнуть немножко от этой рабочей суеты.
Я бы пожелала всем больше такой же радости, больше хороших впечатлений, отдыха и заботы друг о друге. Ну и всего самого хорошего.
Эви Анстельпольд, певица
Я перед праздниками радуюсь тому, что мы все еще с вами живы. Что у нас есть электричество. Что нет войны, сейчас это самое печальное, что вообще происходит в мире.
Еще я переживаю, что пожилым людям уделяется меньше внимания. Мне кажется, у нас к старикам как бы не такое большое почтение и внимательное отношение, как это могло бы быть.
Хочу пожелать всем хорошего настроения, несмотря ни на что, все таки нужно радоваться жизни, ведь жизнь - это великий дар.
Анна и Игорь, гости из Беларуси
В целом, у нас год прошел неплохо. В напряженной обстановке всегда находишься в каком-то стрессовом состоянии. Конечно, хотелось бы лучше, но можно лишь сказать, что могло быть и лучше, но хорошо, что не хуже.
Мы пожелаем мира, без него никак, это точно.
Сирле с дочкой
Главный страх перед праздниками - это то, что мы не успели купить подарки. Я бы пожелала, чтобы у каждого в доме было счастье, домашний уют и мир вокруг.
Алексей, повар
Мне хотелось бы, чтобы год прошел лучше, но прошел как прошел, надеюсь, следующий будет получше, но надежды у меня, честно сказать, немного. У меня есть страхи по поводу будущего. И дело не в том, что кругом войны и так далее, но и внутри страны тоже не все в порядке, и уже давно. По моему скромному мнению, движения нашего правительства идут не совсем в правильную сторону.
У нас могли бы быть ниже цены, хотя бы на базовые вещи. Я уже не говорю о досуге, а просто хотя бы на продукты. Такие цены, какие у нас есть сейчас, съедают много бюджета. И то, что ставка Euribor немного снизилась, как на верхах говорят, ничего не меняет.
Пожелать могу лишь то, чтобы поумнело наше правительство. Хотелось бы, чтобы они думали о своем населении. И не только о себе, но и чуть-чуть о других жителях тоже.
Вячеслав
У меня год прошел, как обычно. Новый год для меня - это не праздник, но пожелать могу только, чтобы войны не было.
Анне
Желаю всем мира, счастья и больше денег!
Не назвавший своего имени парень: Счастливого Рождества всем!
Не назвавший своего имени мужчина: Могу пожелать лишь то, чтобы люди пришли к осознанности.
Еще один анонимный парень: Всего самого наилучшего в Новом году!
Пожелавшая остаться анонимной пара: Крепкого здоровья!