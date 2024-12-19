Не вернулись в школу: полиция просит помощи в поисках двух 14-летних девушек

Эмили. Фото: Politsei-ja Piirivalveamet

14-летней Эмили ушла из своего дома в Йыгевамаа 14 декабря и должна была вернуться в Образовательную коллегию Маарьямаа. Однако с того момента у её близких и школьного персонала нет информации о её местонахождении. Подобным образом она уже вела себя раньше.

Эмили может находиться в Таллине, однако не исключены и другие районы по всей Эстонии.

Полиция также просит помощи в поисках 14-летней Неле-Лийс, чье местоположение неизвестно с прошлой субботы.

Фото: PPA

Последний раз девушку видели 14 декабря в центре Тарту, откуда она ушла в неизвестном направлении. С тех пор дома в Пыльва или в учебном заведении она не появлялась.

Неле-Лийс разговаривала со своим близким по телефону и активно использовала социальные сети, но в настоящее время неизвестно, где она может находиться.

Неле-Лийс может быть как в Тарту, Таллине, так и в Валга, но не исключены и другие районы Эстонии.

Полиция просит всех, кто видел этих девушек или знает, где они могут находиться, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.