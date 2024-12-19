Полиция нашла 14-летнюю девушку, пропавшую по дороге в учебное заведение

Полиция просила помощи в поисках 14-летней Неле-Лийз, чье местоположение было неизвестно с прошлой субботы.

Последний раз девушку видели 14 декабря в центре Тарту, откуда она ушла в неизвестном направлении. С тех пор дома в Пыльва или в учебном заведении она не появлялась.

22 декабря сотрудники полиции сообщили, что Неле-Лийз самостоятельно вернулась домой, и с девушкой все в порядке.

Большое спасибо всем, кто помог распространять информацию и поддерживал в поисках!