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Полиция нашла 14-летнюю девушку, пропавшую по дороге в учебное заведение

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 14-летней ученицы Образовательной коллегии Маарьямаа, которая не вернулась в учебное заведение.

Полиция просила помощи в поисках 14-летней Неле-Лийз, чье местоположение было неизвестно с прошлой субботы.

Последний раз девушку видели 14 декабря в центре Тарту, откуда она ушла в неизвестном направлении. С тех пор дома в Пыльва или в учебном заведении она не появлялась. 

22 декабря сотрудники полиции сообщили, что Неле-Лийз самостоятельно вернулась домой, и с девушкой все в порядке.

Большое спасибо всем, кто помог распространять информацию и поддерживал в поисках!

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