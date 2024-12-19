В Таллинне открылся крупнейший магазин Wolt Market

Руководитель Wolt Market Миккель Фрейеслебен отметил, что эстонские клиенты хорошо восприняли концепцию виртуального магазина и все чаще хотят получать повседневные товары с быстрой доставкой на дом.

«По этой причине мы переносим наш первый магазин, открытый в Сикупилли три года назад, на более просторную площадку в центре Таллинна», - отметил он.

Новый Wolt Market в универмаге Stockmann обслуживает весь Таллинн - от Ласнамяэ до Тискре. С января магазин будет работать круглосуточно. Сейчас ассортимент насчитывает более 4500 товаров и будет расширяться. Если раньше чаще заказывали снеки, то теперь клиенты все чаще предпочитают заказывать полный набор продуктов на дом через Wolt.

Заказы можно оформить через приложение или сайт Wolt, выбрав доставку курьером или самовывоз. Есть возможность запланировать доставку с точностью до пяти минут. Доставку выполняют курьеры-партнеры Wolt, оборудованные для перевозки продуктов с соблюдением холодовой цепи.