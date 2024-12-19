Почти половина детских пищевых добавок в Эстонии не соответствует стандартам

Основные нарушения касаются состава и маркировки. Теперь производители должны привести эти добавки в соответствие с требованиями или изъять их из продажи.

По словам руководителя отдела питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия Трийну Аллика, проверка была направлена на добавки, предназначенные для самой чувствительной группы населения - младенцев, малышей и детей.

«Согласно исследованиям питания в Эстонии, самыми популярными добавками являются мультивитамины и минеральные вещества. Ранее наши проверки в основном касались добавок для взрослых, но в этом году мы сосредоточились на продуктах для детей. Мы изучали не только мультивитамины, но и другие популярные добавки. В следующем году планируем продолжить мониторинг, чтобы выяснить, улучшилась ли ситуация», - рассказала Аллика.

В рамках надзора специалисты изучали не превышают ли витамины и минералы безопасные уровни потребления, соответствуют ли фактические количества витаминов и минералов нормативам и корректность информации на маркировке.

При проверке были отобраны пробы из 30 различных продуктов. Нарушения обнаружены в 14 из них, что составляет 47 процентов.

«В этих продуктах содержание витаминов и/или минеральных веществ оказалось значительно ниже, чем указано на упаковке», - пояснила Аллика.

Для оценки использовались нормы Европейской комиссии, допускающие погрешность в 20% от нижней границы допустимого значения.

Служба предписала производителям и дистрибьюторам устранить нарушения в следующих партиях или изъять их из продажи: