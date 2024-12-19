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Почти половина детских пищевых добавок в Эстонии не соответствует стандартам

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Витамины. Фото иллюстративное.
Витамины. Фото иллюстративное. Фото: Diego Cervo/PantherMedia / Scanpix

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии провел проверку пищевых добавок, предназначенных для детей, и обнаружила, что почти половина из них не соответствует установленным требованиям.

Основные нарушения касаются состава и маркировки. Теперь производители должны привести эти добавки в соответствие с требованиями или изъять их из продажи.

По словам руководителя отдела питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия Трийну Аллика, проверка была направлена на добавки, предназначенные для самой чувствительной группы населения - младенцев, малышей и детей.

«Согласно исследованиям питания в Эстонии, самыми популярными добавками являются мультивитамины и минеральные вещества. Ранее наши проверки в основном касались добавок для взрослых, но в этом году мы сосредоточились на продуктах для детей. Мы изучали не только мультивитамины, но и другие популярные добавки. В следующем году планируем продолжить мониторинг, чтобы выяснить, улучшилась ли ситуация», - рассказала Аллика.

В рамках надзора специалисты изучали не превышают ли витамины и минералы безопасные уровни потребления, соответствуют ли фактические количества витаминов и минералов нормативам и корректность информации на маркировке.

При проверке были отобраны пробы из 30 различных продуктов. Нарушения обнаружены в 14 из них, что составляет 47 процентов.

«В этих продуктах содержание витаминов и/или минеральных веществ оказалось значительно ниже, чем указано на упаковке», - пояснила Аллика.

Для оценки использовались нормы Европейской комиссии, допускающие погрешность в 20% от нижней границы допустимого значения.

Служба предписала производителям и дистрибьюторам устранить нарушения в следующих партиях или изъять их из продажи:

Nutrigen Vegy - овощной сироп с витаминами, партия № 435

Экстракт черники для детей, партия BEPL 300724-2

Colostrum Kids, пищевая добавка, партия № 198850608

Multivit Junior - спрей для полости рта (25 мл), партия № 12W1194

Сироп с железом для детей с апельсином и грушей (от шести месяцев, 250 мл, Nõgel), партия № 011223

VitaYummy Kids – витаминные медвежата для детей, 60 штук, партия № 11625004

Vitabiotics Wellbaby Multi-vitamin Liquid, 150 мл, партия № 21777

Ultravit - мультивитаминные жевательные конфеты для детей, 60 штук, партия № 225049601

NOW Kid Vits – Berry Blast - 120 жевательных таблеток, партия № 3321868

Витамины для младенцев - мультивитаминные капли, Nature's Plus, вкус апельсина, 60 мл, партия № 29988

Tervisepüramiid - мультивитаминные жевательные конфеты для детей, партия № 021121D

Wellkid Calcium Liquid, 150 мл, партия № 21591

Bears with Benefits - мультивитаминный комплекс для детей, партия № 31563

NorVita - спрей для иммунитета детей, 30 мл, партия № B2268

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