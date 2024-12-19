Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии провел проверку пищевых добавок, предназначенных для детей, и обнаружила, что почти половина из них не соответствует установленным требованиям.
Почти половина детских пищевых добавок в Эстонии не соответствует стандартам
Основные нарушения касаются состава и маркировки. Теперь производители должны привести эти добавки в соответствие с требованиями или изъять их из продажи.
По словам руководителя отдела питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия Трийну Аллика, проверка была направлена на добавки, предназначенные для самой чувствительной группы населения - младенцев, малышей и детей.
«Согласно исследованиям питания в Эстонии, самыми популярными добавками являются мультивитамины и минеральные вещества. Ранее наши проверки в основном касались добавок для взрослых, но в этом году мы сосредоточились на продуктах для детей. Мы изучали не только мультивитамины, но и другие популярные добавки. В следующем году планируем продолжить мониторинг, чтобы выяснить, улучшилась ли ситуация», - рассказала Аллика.
В рамках надзора специалисты изучали не превышают ли витамины и минералы безопасные уровни потребления, соответствуют ли фактические количества витаминов и минералов нормативам и корректность информации на маркировке.
При проверке были отобраны пробы из 30 различных продуктов. Нарушения обнаружены в 14 из них, что составляет 47 процентов.
«В этих продуктах содержание витаминов и/или минеральных веществ оказалось значительно ниже, чем указано на упаковке», - пояснила Аллика.
Для оценки использовались нормы Европейской комиссии, допускающие погрешность в 20% от нижней границы допустимого значения.
Служба предписала производителям и дистрибьюторам устранить нарушения в следующих партиях или изъять их из продажи:
Nutrigen Vegy - овощной сироп с витаминами, партия № 435
Экстракт черники для детей, партия BEPL 300724-2
Colostrum Kids, пищевая добавка, партия № 198850608
Multivit Junior - спрей для полости рта (25 мл), партия № 12W1194
Сироп с железом для детей с апельсином и грушей (от шести месяцев, 250 мл, Nõgel), партия № 011223
VitaYummy Kids – витаминные медвежата для детей, 60 штук, партия № 11625004
Vitabiotics Wellbaby Multi-vitamin Liquid, 150 мл, партия № 21777
Ultravit - мультивитаминные жевательные конфеты для детей, 60 штук, партия № 225049601
NOW Kid Vits – Berry Blast - 120 жевательных таблеток, партия № 3321868
Витамины для младенцев - мультивитаминные капли, Nature's Plus, вкус апельсина, 60 мл, партия № 29988
Tervisepüramiid - мультивитаминные жевательные конфеты для детей, партия № 021121D
Wellkid Calcium Liquid, 150 мл, партия № 21591
Bears with Benefits - мультивитаминный комплекс для детей, партия № 31563
NorVita - спрей для иммунитета детей, 30 мл, партия № B2268