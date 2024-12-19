Ранее освобожденные от налога автомобили в новом году начнут подлежать налогообложению

Согласно постановлению, с 2020 года в дорожный реестр вносится более точная информация о названии кузова (корпуса) транспортного средства, чтобы обеспечить соответствие новых типов автомобилей и их прицепов требованиям ЕС по безопасности и охране окружающей среды, заявили власти.

Начиная с 20 декабря этого года Департамент транспорта передает данные, указанные в Регистре дорожного движения, Налогово-таможенному департаменту, который рассчитывает налог на тяжелые транспортные средства на правильной основе. На основании исправленных данных ежеквартальный налог на большегрузные автомобили будет взиматься со всех транспортных средств, способных перевозить грузы, независимо от того, является ли транспортное средство специализированным или нет.

Это означает, что признак «специального назначения» больше не является основанием для освобождения от налога, а транспортные средства, которые ранее освобождались от налога, также подлежат налогообложению. Согласно новым правилам, первый срок уплаты налога на большегрузные автомобили наступает 15 января 2025 года.

Уточнение данных, на которых основывается налог на большегрузные автомобили, необходимо в связи с введением в регистр дорожного движения названий кузовов (корпусов)транспортных средств, определенных в Регламенте ЕС 2018/858. В результате некоторые из прежних названий больше не будут использоваться для новых транспортных средств. В электронном сервисе Департамента транспорта можно проверить, способен ли автомобиль перевозить груз в зависимости от типа его кузова — или нет.