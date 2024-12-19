Германия и еще 14 стран Евросоюза на данный момент приостановили рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от сирийцев. Об этом сообщает в четверг, 19 декабря, агентство epd со ссылкой на Агентство Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA), пишет Deutsche Welle.
15 стран ЕС пока не рассматривают заявки сирийцев на убежище
«В настоящий момент государства ЕС весьма осторожны», - заявила в этой связи директор этого ведомства Нина Грегори в интервью изданиям медиагруппы Funke. Она уточнила, что в Евросоюзе хотят сначала посмотреть, как будет развиваться Сирия после падения режима Башара Асада.
«Мы очень внимательно следим за тем, стабилизируется ли ситуация в Сирии и будет ли новый режим действительно в состоянии контролировать всю территорию страны», - подчеркнула Грегори.
По ее словам, основную ответственность за преследование людей в Сирии несет ее бежавший в Москву экс-президент Башар Асад. «В зависимости от развития ситуации мы должны проверить, будут ли сейчас другие основания, оправдывающие подачу прошения об убежище», - объяснила собеседница медиагруппы Funke. В долгосрочной перспективе для стран ЕС могут открыться законные перспективы окончить срок действия права на пребывание для многих сирийцев, полагает она.
Статус выходцев из Сирии в ЕС
Грегори указала также, что, судя по социальным сетям, многие сирийцы уже приняли решение вернуться на родину, хотя это «еще и не массовое явление».
Какова будет судьба сирийцев, уже находящихся в ЕС, пока не ясно, поскольку у них разные основания на пребывание там. Некоторые уже давно имеют официальный статус беженцев, некоторые имеют ограниченное по времени право на пребывание, а по статусу некоторых еще не было вынесено решение.
«Нам нужно быть реалистами, - констатировала Грегори. - Часть этих людей построили себе новую жизнь в Европе, они интегрированы, их дети посещают тут школы».
Заявки о получении убежища в ЕС
По данным главы EUAA, с января по октябрь текущего года в ЕС было зарегистрировано около 860 тысяч заявок на получение убежища. Это чуть меньше, чем за тот же период прошлого года. По оценке Грегори, к концу 2024 года число подобных ходатайств может составить один млн.
В 2023 году число прошений об убежище в ЕС резко выросло, достигнув 1,1 млн. Таким образом, впервые со времени миграционного кризиса 2015-2016 года число прошений об убежище в ЕС превысило отметку в один млн.
Больше всего мигрантов в страны ЕС пытаются получить убежище в Германии. В первой половине 2024 года на ФРГ пришлась почти четверть от всех поданных заявок. При этом, по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), за первые 11 месяцев текущего года в Германии было зарегистрировано на 28,8% меньше первых заявок на получение убежища, чем за тот же период 2023 года, а именно: порядка 217 тысяч.