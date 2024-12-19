15 стран ЕС пока не рассматривают заявки сирийцев на убежище

«В настоящий момент государства ЕС весьма осторожны», - заявила в этой связи директор этого ведомства Нина Грегори в интервью изданиям медиагруппы Funke. Она уточнила, что в Евросоюзе хотят сначала посмотреть, как будет развиваться Сирия после падения режима Башара Асада.

«Мы очень внимательно следим за тем, стабилизируется ли ситуация в Сирии и будет ли новый режим действительно в состоянии контролировать всю территорию страны», - подчеркнула Грегори.

По ее словам, основную ответственность за преследование людей в Сирии несет ее бежавший в Москву экс-президент Башар Асад. «В зависимости от развития ситуации мы должны проверить, будут ли сейчас другие основания, оправдывающие подачу прошения об убежище», - объяснила собеседница медиагруппы Funke. В долгосрочной перспективе для стран ЕС могут открыться законные перспективы окончить срок действия права на пребывание для многих сирийцев, полагает она.

Статус выходцев из Сирии в ЕС

Грегори указала также, что, судя по социальным сетям, многие сирийцы уже приняли решение вернуться на родину, хотя это «еще и не массовое явление».

Какова будет судьба сирийцев, уже находящихся в ЕС, пока не ясно, поскольку у них разные основания на пребывание там. Некоторые уже давно имеют официальный статус беженцев, некоторые имеют ограниченное по времени право на пребывание, а по статусу некоторых еще не было вынесено решение.