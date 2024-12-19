Эстонских школьников научат проверять информацию с помощью Minecraft

С помощью уникальной в своем роде интерактивной компьютерной игры «Охота на фейки», разработанной на базе легендарной Minecraft, школьники научатся проверять достоверность информации, надежность ее источников и выявлять изображения, созданные искусственным интеллектом.

«Охота на фейки» - это бесплатная игра, разработанная Civic Resilience Initiative (CRI) и Three Cubes на основе инструментов инновационного и увлекательного обучения, которая призвана помочь молодежи развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации. Проект реализован при поддержке компании Google. Уже широко используемая в литовских школах и успешно запущенная в Латвии, игра теперь доступна и в Эстонии как на эстонском, так и русском языках.

По словам директора Центра информации о безопасности и обороне Дмитрия Теперика, навыки критического мышления и медийная грамотность в целом являются залогом устойчивого функционирования здорового и стойкого общества. «Популярность искусственного интеллекта и инструментов, которые на него опираются, предоставляет широкие возможности для распространения дезинформации и других манипуляций. Видео- и аудиоподделки с использованием ИИ могут нанести значительный ущерб обществу, распространяя фальшивые новости и подрывая доверие граждан к СМИ и государственным организациям», - отметил Теперик. По его словам, крайне важно, чтобы школьники с самого молодого возраста умели бы проверять информацию, с которой они сталкиваются ежечасно.