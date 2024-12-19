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Лаури Лаатс лишился поста председателя депутатской группы по парламентским связям с Грузией

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Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу
Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Фото: Madis Veltman

По инициативе партии «Ээсти 200» Лаури Лаатс (Центристская партия) был отстранен от должности председателя депутатской группы по парламентским связям с Грузией, сообщил член «Ээсти 200» Андо Кивиберг, который также входит в состав этой группы. По его словам, Лаатс распространяет в отношении ситуации в Грузии пророссийские нарративы.

Как рассказал Кивиберг в интервью ERR, член депутатской группы и один из ее основателей Игорь Таро («Ээсти 200») призвал депутатов Рийгикогу присоединиться к группе. В результате за одну ночь количество ее участников увеличилось на 10 человек.

По словам пресс-секретаря Рийгикогу Карин Кангро, в течение вчерашнего дня к депутатской группе по парламентским связям с Грузией присоединились Марио Кадастик (Партия реформ), Кармен Йоллер (Партия реформ), Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), Анти Хаугас (Партия реформ), Ынне Пиллак (Партия реформ), Тоомас Уйбо («Ээсти 200»), Калев Стойческу («Ээсти 200»), Ирья Лутсар («Ээсти 200»), Танел Тейн («Ээсти 200») и Юри Яансон (Партия реформ).

Во второй половине дня советник «Ээсти 200» Мати Киви подтвердил ERR, что Лаатс был отстранен от должности.

Андо Кивиберг выразил готовность занять пост председателя депутатской группы.

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