Лаури Лаатс лишился поста председателя депутатской группы по парламентским связям с Грузией

По инициативе партии «Ээсти 200» Лаури Лаатс (Центристская партия) был отстранен от должности председателя депутатской группы по парламентским связям с Грузией, сообщил член «Ээсти 200» Андо Кивиберг, который также входит в состав этой группы. По его словам, Лаатс распространяет в отношении ситуации в Грузии пророссийские нарративы.