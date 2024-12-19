По инициативе партии «Ээсти 200» Лаури Лаатс (Центристская партия) был отстранен от должности председателя депутатской группы по парламентским связям с Грузией, сообщил член «Ээсти 200» Андо Кивиберг, который также входит в состав этой группы. По его словам, Лаатс распространяет в отношении ситуации в Грузии пророссийские нарративы.
Лаури Лаатс лишился поста председателя депутатской группы по парламентским связям с Грузией
Как рассказал Кивиберг в интервью ERR, член депутатской группы и один из ее основателей Игорь Таро («Ээсти 200») призвал депутатов Рийгикогу присоединиться к группе. В результате за одну ночь количество ее участников увеличилось на 10 человек.
По словам пресс-секретаря Рийгикогу Карин Кангро, в течение вчерашнего дня к депутатской группе по парламентским связям с Грузией присоединились Марио Кадастик (Партия реформ), Кармен Йоллер (Партия реформ), Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), Анти Хаугас (Партия реформ), Ынне Пиллак (Партия реформ), Тоомас Уйбо («Ээсти 200»), Калев Стойческу («Ээсти 200»), Ирья Лутсар («Ээсти 200»), Танел Тейн («Ээсти 200») и Юри Яансон (Партия реформ).
Во второй половине дня советник «Ээсти 200» Мати Киви подтвердил ERR, что Лаатс был отстранен от должности.
Андо Кивиберг выразил готовность занять пост председателя депутатской группы.