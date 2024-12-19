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ЕС направит Трампу четкий сигнал по поводу Украины

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Нью-Йорк, сентябрь 2024
Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Нью-Йорк, сентябрь 2024 Фото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе выразили готовность направить «четкий сигнал» избранному президенту США Дональду Трампу о своей дальнейшей поддержке Украины, пишет rus.ERR

Президент Украины Владимир Зеленский, принявший участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, подчеркнул, что для достижения мира в Украине необходимо единство между Европой и Америкой, сообщила в четверг «Актуальная камера».

«Для нас это очень важно, особенно в начале следующего года. Нам очень нужно единство между Соединенными Штатами и странами Европы. Нам необходимо это единство, чтобы достичь мира. Я думаю, что только вместе США и Европа смогут остановить Путина и спасти Украину», - заявил Зеленский.

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