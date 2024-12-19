Авария нарушила движение на шоссе Таллинн-Нарва

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, на 128-м километре шоссе Таллинн-Нарва возле Ранну произошло столкновение легкового автомобиля BMW и фургона Opel Vivaro.

В момент аварии в BMW находились четыре человека. По имеющимся данным, никто из участников происшествия серьезно не пострадал.