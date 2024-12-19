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Авария нарушила движение на шоссе Таллинн-Нарва

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

На 128-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа, недалеко от Ранну, из-за ДТП движение сильно затруднено.

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, на 128-м километре шоссе Таллинн-Нарва возле Ранну произошло столкновение легкового автомобиля BMW и фургона Opel Vivaro.

В момент аварии в BMW находились четыре человека. По имеющимся данным, никто из участников происшествия серьезно не пострадал.

Представитель полиции отметил, что движение в районе происшествия по-прежнему сильно затруднено.

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