Почти четыре с половиной часа понадобилось российскому президенту для подведения итогов года в объединенном формате: «Прямой линии» общения с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами. Перспективы окончания войны с Украиной, ситуация в российской экономике, недавний переворот в Сирии и другие темы этого интервью - в обзоре Би-би-си.
Когда освободят Курскую область, почему нельзя прекратить войну и отчего дорожает масло. Главное из «Итогов с Владимиром Путиным»
О войне с Украиной и мире
Этой теме был посвящен почти весь первый час разговора. С начала вторжения России в Украину прошло почти три года, и если год назад, на такой же объединенной «Прямой линии» и пресс-конференции, много вопросов было посвящено ходу войны, то теперь речь часто шла о ее окончании - в тех или иных формах.
Главный редактор государственного агентства ТАСС, в частности, спросил Путина, стала ли ближе «победа» в войне за без малого три года боевых действий?
«Наши бойцы забирают… возвращают территории квадратными километрами каждый день», - ответил Путин. Он заявил, что не хочет «загадывать вперед», но Россия движется к выполнению «задач, которые ставила перед собой» в начале войны. Что это за задачи, Путин говорить не стал. Раньше целями назывались «денацификация» и «демилитаризация», но постепенно о них упоминали все реже.
Не говоря прямо об окончании войны, несколько журналистов задали Путину вопросы о возможности мирных переговоров. Журналист NBC - одного из немногих западных медиа, получивших в эту среду микрофон в Гостином дворе - спросил президента России, готов ли он пойти на компромиссы в вопросах окончания войны. А представительница движения «Другая Украина», созданного Виктором Медведчуком (этого пророссийского политика называют «кумом Путина». - Би-би-си) поинтересовалась, какие условия для переговоров с Украиной есть у России.
Такого рода вопросы Путину уже приходилось слышать не раз, и в ответах он вновь повторил свои тезисы о том, что компромисс уже якобы был достигнут - на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
«Но приехал ваш сторонник Джонсон, с хорошей прической (имеется ввиду бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. - Би-би-си) и сказал, что нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют, но кончаются уже, эти украинцы», - ответил Путин.
О том, почему на самом деле провалились переговоры в Стамбуле, Би-би-си подробно рассказывала.
Россия готова к компромиссам, заявил Путин, не уточняя, в чем именно они могут заключаться.
Нередко реплики Путина в длинных интервью противоречат друг другу. Вот и сейчас он сначала сказал, что Россия готова к переговорам «без предварительных условий», но «исходя из реалий на земле» и на основе стамбульских договоренностей - а потом предложил учитывать и требования, о которых он говорит начиная с лета этого года.
В их числе отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских военных со всех территорий, которые Россия аннексировала с 2014 года, и признание этих территорий российскими, снятие международных санкций. Эти требования куда жестче тех, что были у России в Стамбуле, Киев называет их неприемлемыми.
Речь о перемирии тоже не идет, дал понять Путин, отвечая на вопрос, который задал представитель государственного телевидения Китая - почему Россия не хочет согласиться на предложение КНР об остановке огня на нынешней линии соприкосновения.
«Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный, прочный, с гарантиями для России и ее граждан», - ответил Путин. Перемирие играет на руку украинской армии, которая получил преимущество даже от недельной остановки боевых действий, поскольку ее войска получать возможность закрепиться на позициях, отдохнуть и заняться подготовкой и переукомплектованием личного состава.
Установить краткосрочное перемирие Москвы и Киева на Рождество предлагал премьер Венгрии Виктор Орбан, напомнил Путин, но, заявил он, украинские власти на нее не согласились.
Не планируя завершения войны, Владимир Путин не жалеет и о ее начале 24 февраля 2022 года. В ответ на вопрос журналистки РБК, изменил ли Путин свое решение начать войну, если бы мог вернуться в прошлое, он ответил: «Если бы можно вернуться в прошлое, зная, что сейчас происходит, я бы подумал о том, чтобы принять решение о спецоперации раньше».
Одна из главных «военных» тем прошлогоднего интервью Путина - когда смогут вернуться домой россияне, мобилизованные на войну с Украиной - в этом году вообще не прозвучала, хотя демобилизация с тех пор так и не была объявлена.
Об «Орешнике», Курской области и потерях в армии
Отдельный вопрос Путину касался ракеты средней дальности «Орешник», которую Россия в ноябре испытала «в боевых условиях», нанеся удар по украинскому городу Днепру. Путин тогда назвал это ответом Москвы на разрешение западных стран использовать свое дальнобойное оружие для украинских ударов по целям вглубь России. Он пригрозил, что удары «Орешником» могут наноситься и по странам НАТО.
Отвечая в четверг на вопрос о том, есть ли уязвимости у «Орешника», как якобы утверждают неназванные «западные эксперты», Путин повторил свое недавнее заявление: по его мнению, «Орешник» невозможно сбить.
Это не совсем так. У Украины сейчас действительно нет систем, которые могут перехватывать такой тип ракет, но в мире подобные разработки есть (подробнее об этом читайте в анализе военного обозревателя Би-би-си Павла Аксенова). При этом в определенной фазе полета сбить эту ракету в самом деле крайне сложно.
Чтобы проверить его утверждение, Путин предложил странам НАТО устроить «технологический эксперимент»: «Пусть [страны НАТО] определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы».
Но не на все вопросы о войне у Путина были такие уверенные ответы. Так, жительница Курской области спросила Путина о том, сможет ли Россия выбить из этого региона украинские части и вернутся ли местные жители в свои дома. Это чувствительный для властей вопрос: фактически контроль над международно признанными границами России не удается восстановить уже больше четырех месяцев.
Планы такие есть, ответил Путин, но признался, что не может назвать «конкретную дату». Неопределенность в этом вопросе он объяснил тем, что как только прозвучит какая-либо дата, российская армия перестанет считаться с потерями, пытаясь добиться возвращения контроля над занятыми территориями к назначенному сроку, а так «мы поступать не можем», сказал Путин. При этом бои там идут «прямо сейчас», напомнил он, и перечислил соединения, участвующие в них - но упоминать части из КНДР, которые, по данным западных и украинских СМИ, участвуют в операции в Курской области и, предположительно, несут потери, он не стал.
Не говорил Владимир Путин и о том, сколько человек российская армия уже потеряла на войне. По подсчетам Би-би-си, «Медиазоны» (в реестре «иноагентов» в России) и группы волонтеров, погибли уже не менее 83 тысяч россиян. Об этом упомянул журналист NBC Кир Симмонс. Он в своем вопросе о взаимодействии Москвы и Вашингтона назвал Путина «слабым лидером», сославшись в том числе на потери на фронте и недавнее убийство в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Путин с этим не согласился. По его мнению, Россия стала «гораздо сильнее за предыдущие два-три года», потому что стала «по-настоящему суверенной страной». Убийство генерала Кириллова Путин назвал «терактом», в котором обвинил власти Украины, и признал, что это был «прокол» российских правоохранителей.
Еще раз о количестве убитых на войне россиян Путину напомнил журналист Би-би-си Стив Розенберг. Он спросил у Путина: считает ли он, что выполнил просьбу Бориса Ельцина, который 25 лет назад передал ему власть со словами «Берегите Россию» - с учетом войны против Украины и погибших на ней десятков тысяч россиян?
«Я считаю, что не просто уберег, а что мы отошли от края пропасти», - ответил на это Путин. - Все вело нас к полной утрате нашего суверенитета, а без него Россия существовать как самостоятельное государство не может».
Официальных данных о погибших, которые опровергали бы слова журналистов, президент не привел.
О проблемах в экономике и сливочном масле
Экономика - одна из самых традиционных тем вопросов Путину. Обычно он использует ее для демонстрации тех или иных успехов национальной экономики, даже если в вопросах речь идет о проблемах.
Разговор на эту тему он начал цитатой из анекдота (первой, но не последней в этом интервью): «Когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Как только начинается движуха, так нам страшно, ужас. Ну ужас, но не ужас-ужас!»
Путин начал со ставшего уже привычного рассказа о том, как высоко стоит Россия в рейтинге мировых экономик, если считать по паритету покупательной способности (что не всегда дает объективную картину). Формально экономика растет и даже темпами выше ожиданий, но с другой стороны, многие граждане этого не чувствуют, а ситуация с инфляцией - «тревожная», признал он.
«Инфляция находится на уровне 9,2-9,3% - это тревожный сигнал. А зарплаты выросли на 9% в реальном выражении», - прокомментировал рост цен Путин. Но тут же добавил, что это «усредненный рост». «Страна огромная, кто-то послушает и скажет: „Что ты несешь, [какой рост доходов]", - признал Путин.
Он отметил, что на днях обсуждал инфляцию с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и даже позволил себе завуалированную критику в ее адрес, заметив, что по мнению «некоторых экспертов», Центробанк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.
Рост цен Путин называл «неприятной вещью» и объяснил его тем, что в среднем доходы и зарплаты в России росли быстрее, чем производство товаров. Из слов Путина следовало, что в каких-то проблемах виноваты сами россияне. Например, он упомянул рост цен на сливочное масло - в некоторых регионах он составил 33-34%. Для производства масла не хватает молока, потому что его потребление россиянами растет каждый год, объяснил Путин.
Но в целом, уверял российский президент, российская экономика растет быстрее, чем в других странах. «Это результат укрепления суверенитета», - в очередной раз прибегнул президент у этому универсальному объяснению. О том, что рост экономики во многом связан с ее перегревом из-за военных трат, Путин говорить не стал.
Высказался Путин и на тему ипотеки - рост ставок в последние месяцы стал одной из самых обсуждаемых тем. Молодая пара пожаловалась Путину на то, что семейную ипотеку практически невозможно взять из-за лимитов, которые устанавливают банки.
«Безобразие!» - отреагировал Путин и сказал, что никаких лимитов для семейной и сельской ипотеки быть не должно. Ставки по обычной, не льготной ипотеке, которые теперь уже превышают 25% годовых, на пресс-конференции не обсуждали.
О мигрантах и физрастворе
Один из главных итогов 2024 года во внутренней политике России - усиление давления на мигрантов. В декабре Госдума приняла закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.
Путин на пресс-конференции заявил, что поддерживает эту идею. «В целом, это понятно. Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить?» — этот вопрос президента прозвучал риторически.
В целом вопрос миграции Путин назвал «чувствительной темой», ведь, по его словам, России не хватает «сотен тысяч» рабочих рук - особенно в строительном секторе и промышленности. По его словам, нужно найти баланс между тем, чтобы «не ущемлять приезжих» и при этом не создавать «нагрузку» для граждан России, которые не должны находиться в «состоянии дискомфорта».
Президент дал понять, что считает полезным усиление контроля за миграцией, для чего в рамках МВД нужно создать отдельное профильное подразделение, а затем, «возможно», создать отдельное ведомство. В прошлом оно уже существовало - Федеральная миграционная служба (ФМС) работала с 2012 по 2016 год, а потом указом Путина была упразднена.
Другая обсуждавшаяся в обществе тема, которая была замещена и во время путинского интервью - перебои с некоторыми лекарствами, в том числе довольно неожиданными. На вопрос о том, может ли государство обеспечить бесперебойный доступ к медикаментам, которые необходимы людям с диабетом и онкологическими заболеваниями, президент ответил, что проблемы связаны со «сбоями и недоработками» и что меры уже приняты. Инсулина в стране хватает, а «физраствор - это вообще ерунда», считает Путин.
О падении режима Башара Асада
Несколько вопросов Путину касались главной международной темы месяца - падения режима сирийского президента Башара Асада, которого много лет поддерживала Россия. В международном сообществе многие восприняли это как унизительную для Москвы ситуацию. Об этом, в частности, Путину на пресс-конференции сказал и журналист NBC.
«Вам хочется подать, что в Сирии сбой и поражение России. Это не так. Мы пришли в Сирию, чтобы там не был создан террористический анклав. Цель была достигнута», - сказал Путин. На выполнение этой цели, по его мнению, указывает тот факт, что группировки, воевавшие с Асадом, сейчас уже не те, что прежде.
При этом, по его словам, фактически у России не было наземных войск в Сирии (лишь базы ВМФ и ВВС) и Россия там «не воевала». Это не так: «Би-би-си» установила 543 российских военных и сотрудников ЧВК «Вагнер», погибших в Сирии с 2015 по 2024 год. Российские бойцы, в том числе участники ЧВК, участвовали и в наземных операциях - например, в штурмах города Пальмира.
Что касается самого Асада, который бежал в Россию, где получил убежище, Путин сообщил, что пока не встречался со свергнутым президентом Сирии. Но, по его словам, собирается это сделать.
Москва поддерживает отношения с сирийскими группировками и со странами региона и все они якобы просят, чтобы российская военные базы в Сирии сохранились, сказал Путин. Произойдет ли это, зависит от совпадения интересов с новыми властями Сирии, пояснил он. Как рассказывала Би-би-си в этом материале, это чувствительный для Москвы вопрос: базы в Сирии все последние годы обеспечивали российское военное присутствие на Ближнем Востоке и были опорными пунктами переброски людей и грузов в Африку.
Путин назвал Израиль «главным бенефициаром» событий в Сирии, осудив «захват любых сирийских территорий», но одновременно он признал, что Израиль «решает для себя вопросы, связанные с безопасностью».
И о личном
Вопросы личного характера - такая же традиция «прямой линии» и большой пресс-конференции, как и отчеты об успехах экономики. И хотя на этот раз Путина не спросили, как он будет встречать Новый год и что хочет получить в подарок, нашлись желающие узнать, считает ли Путин себя счастливым человеком (однозначного ответа президент не дал), с кем из мировых лидеров хотел бы выпить чаю (с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем и бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони - оба уже умерли), чей портрет висит у него в приемной (портретов нет, но есть икона и бюст Ломоносова), нравится ли ему город Грозный (очень) и не пора ли запретить порносайты (лучше предложить альтернативу).
С детства знакомая с Путиным журналистка Ксения Собчак спросила Путина о том, можно ли создать «единое окно» для гражданских инициатив, которые помогают россиянам, пострадавшим от обстрелов ВСУ.
Путин назвал это хорошей идеей. Собчак регулярно посещает пресс-конференции Путина, но тональность ее вопросов во временем меняется. В 2021 году Собчак спрашивала Путина о пытках заключенных в системе ФСИН, а в 2017 году - о доступе оппозиции на выборы. В этом году о внутренних репрессиях в России не прозвучало ни одного вопроса.