С вводом выходом на линию пассажирских поездов Škoda компании Elron с сентября 2025 года будет уплотнено расписание всех поездов в направлении из Таллинна в Тарту, Нарву, Вильянди, Рапла и Аэгвийду.
Выход на линию новых составов Elron уплотнит расписание поездов
Об этом пресс-служба Elron сообщила BNS, отметив, что в 2025 году также откроются линия Таллинн-Тарту-Валга-Рига-Вильнюс, новое расписание поездов в западном направлении и прямое сообщение Тарту-Рига.
Председатель правления Elron Лаури Бетлем сказал, что компания уже давно готовится к изменениям в следующем году. «Количество отправлений из Эстонии значительно увеличится, и мы также начнем предлагать услуги международных путешествий», - сообщил Бетлем.
«С вводом новых поездов Škoda мы сможем лучше удовлетворять потребности пассажиров. После того как предприятие Eesti Raudtee завершит электрификацию своих линий, дизельные поезда, пока работающие на маршруте Тарту-Таллинн, мы сможем использовать для уплотнения расписания на других маршрутах. Большее количество отправлений означает и больше посадочных мест, и наша главная проблема, связанная с междугородними перевозками, наконец-то будет решена. Мы ожидаем, что завершение ремонта инфраструктуры также приведет к значительному сокращению времени в пути», - отметил Бетлем.
6 января 2025 года в сотрудничестве с латвийским оператором пассажирских поездов Vivi и литовским оператором пассажирских поездов LTG Link будет запущено двустороннее сообщение Таллинн-Тарту-Валга-Рига-Вильнюс. Летом также планируется запустить скоростную линию Тарту-Рига.
С 6 января 2025 года расписание движения пассажирских поездов Эстонии, Латвии и Литвы унифицировано, чтобы сделать поездки между столицами трех стран более удобными. В частности, гармонизация расписания поможет улучшить международное сообщение с Тарту и с Южной Эстонией. До трех столиц можно будет добраться один раз в день в каждом направлении.
В апреле 2025 года будет введено в действие расписание западного направления, которое добавит семь ежедневных отправлений по маршруту Кейла-Таллинн, одно - по маршруту Турба-Таллинн и четыре - по маршруту Палдиски-Таллинн.
Согласно этому расписанию, поезда по маршруту Кейла-Таллинн будут отправляться каждые 10-15 минут в утренние и вечерние часы пик, не реже чем каждые 20 минут в остальное время суток, каждые 30 минут до 7 утра и после 9 вечера.
С лета 2025 года Elron планирует запустить скоростное сообщение между Тарту и Ригой.
После того как Eesti Raudtee завершит реконструкцию и электрификацию железнодорожной линии Тапа-Тарту, в сентябре на линию Таллинн-Тарту будет добавлено три отправления в день в обоих направлениях.
В направлении Таллинн-Нарва будет организовано два дополнительных ежедневных рейса, в направлении Таллинн-Вильянди, Таллинн-Рапла, Таллинн-Аэгвийд и Тарту-Валга - по одному ежедневному рейсу.