Выход на линию новых составов Elron уплотнит расписание поездов

Об этом пресс-служба Elron сообщила BNS, отметив, что в 2025 году также откроются линия Таллинн-Тарту-Валга-Рига-Вильнюс, новое расписание поездов в западном направлении и прямое сообщение Тарту-Рига.

Председатель правления Elron Лаури Бетлем сказал, что компания уже давно готовится к изменениям в следующем году. «Количество отправлений из Эстонии значительно увеличится, и мы также начнем предлагать услуги международных путешествий», - сообщил Бетлем.

«С вводом новых поездов Škoda мы сможем лучше удовлетворять потребности пассажиров. После того как предприятие Eesti Raudtee завершит электрификацию своих линий, дизельные поезда, пока работающие на маршруте Тарту-Таллинн, мы сможем использовать для уплотнения расписания на других маршрутах. Большее количество отправлений означает и больше посадочных мест, и наша главная проблема, связанная с междугородними перевозками, наконец-то будет решена. Мы ожидаем, что завершение ремонта инфраструктуры также приведет к значительному сокращению времени в пути», - отметил Бетлем.

6 января 2025 года в сотрудничестве с латвийским оператором пассажирских поездов Vivi и литовским оператором пассажирских поездов LTG Link будет запущено двустороннее сообщение Таллинн-Тарту-Валга-Рига-Вильнюс. Летом также планируется запустить скоростную линию Тарту-Рига.