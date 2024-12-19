Сколько стоил самый дорогой заказ еды в Bolt в этом году?

Недавняя статистика показала, что клиенты Bolt Food наиболее активны в вечернее время выходных. Самый лояльный пользователь сервиса сделал в 2024 году 1484 заказа - это в среднем четыре заказа в день. Самый дорогой заказ через приложение обошелся в 837 евро. Эстонцы, как и раньше, отдают предпочтение чизбургерам - за последние пять лет Bolt Food доставил более миллиона порций этого блюда.

«Как и в других странах, в Эстонии фастфуд остаётся самым популярным. Это привычные блюда, которые удобно и быстро заказывать через наш сервис. В этом году мы заметили рост интереса к выгодным предложениям, особенно к обеденным скидкам и акциям. При этом общее количество заказов значительно увеличилось, что подтверждает востребованность Bolt Food как надежного и удобного сервиса», - отметил руководитель Bolt Food в Эстонии Яагуп Ялакас.

В Эстонии пользуется популярностью доставка продуктов через Bolt Market. Самым востребованным товаром стали бананы. Один из клиентов оформил 553 заказа за год, а максимальная сумма одного заказа составила 1816 евро. Все чаще пользователи заказывают через приложение товары повседневного спроса - от еды для домашних животных до новых смартфонов.