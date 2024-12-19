В Эстонии заполнена лишь половина тюремных мест, но министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) предлагает вместо сдачи пустующих помещений в аренду закрыть их и направить сэкономленные средства на содержание двух судов.
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Эстония обсуждает возможность предоставления тюремных мест Швеции и Нидерландам
Министр юстиции Лийза Пакоста («Ээсти 200») сообщила, что ведутся переговоры с Швецией и Нидерландами об аренде тюремных помещений для их заключённых. Одним из возможных вариантов является использование помещений Тартуской тюрьмы, но окончательного решения пока не принято. В конце ноября министр обсудила этот вопрос со своим шведским коллегой Гуннаром Стрёммером.