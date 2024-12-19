Эстония обсуждает возможность предоставления тюремных мест Швеции и Нидерландам

Министр юстиции Лийза Пакоста («Ээсти 200») сообщила, что ведутся переговоры с Швецией и Нидерландами об аренде тюремных помещений для их заключённых. Одним из возможных вариантов является использование помещений Тартуской тюрьмы, но окончательного решения пока не принято. В конце ноября министр обсудила этот вопрос со своим шведским коллегой Гуннаром Стрёммером.