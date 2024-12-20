Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Перевозивший военных автобус попал в ДТП: 11 человек пострадали

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное.
Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В четверг, 19 декабря, утром 18-м километре шоссе Тапа - Лообу произошла авария с участием автобуса и эвакуатора.

ДТП произошло около 7.30 в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда. Управлявший эвакуатором Mercedes-Benz 62-летний мужчина вытаскивал съехавший с дороги автомобиль BMW обратно на проезжую часть. В этот момент в эвакуатор врезался пассажирский автобус Scania, которым управлял 60-летний мужчина.

В автобусе находились военнослужащие, из которых, по предварительным данным, 11 человек получили травмы.

Шестерым пострадавшим была оказана первая помощь на месте бригадой скорой помощи, а пятеро были доставлены в отделение экстренной медицины для проверки состояния здоровья.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх