Перевозивший военных автобус попал в ДТП: 11 человек пострадали

ДТП произошло около 7.30 в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда. Управлявший эвакуатором Mercedes-Benz 62-летний мужчина вытаскивал съехавший с дороги автомобиль BMW обратно на проезжую часть. В этот момент в эвакуатор врезался пассажирский автобус Scania, которым управлял 60-летний мужчина.

В автобусе находились военнослужащие, из которых, по предварительным данным, 11 человек получили травмы.

Шестерым пострадавшим была оказана первая помощь на месте бригадой скорой помощи, а пятеро были доставлены в отделение экстренной медицины для проверки состояния здоровья.