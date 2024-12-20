Наступил самый оживленный месяц покупок в году, когда парковки торговых центров заполнены. На парковках часто происходят небольшие ДТП и другие происшествия. Треть участников таких случаев на парковке не регистрируют происшествие, как выясняется из опроса, проведенного страховым обществом If Kindlustus.
Исследование: каждый пятый участник ДТП на парковке скрывается с места происшествия
Исследование показало, что более четверти эстонских водителей были участниками происшествий на парковках, а среди людей старше 55 лет этот показатель составляет более трети. Хотя можно было бы предположить, что подобные инциденты обычно происходят с жителями крупных городов, исследование показало, что с такими ситуациями сталкивались жители всех регионов.
По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортным средствам If Kindlustus, часто говорят, что парковки крупных торговых центров являются проблемными местами, но много происшествий случается и в небольших городах.
«Почти половина всех происшествий с автомобилями происходит на парковках. Безусловно, можно в какой-то мере себя обезопасить, если избегать посещения торговых центров и магазинов в часы пик. Но даже если вы очень внимательны, нельзя исключить вероятность того, что кто-то может, например, помять дверь вашего автомобиля. Причем и это является дорожно-транспортным происшествием, которое следует зарегистрировать надлежащим образом», – уточнил Круус.
Две трети людей, попавших в ДТП на парковке, сталкивались с этим однажды, одна треть – два-три раза, а некоторые даже больше. В половине случаев виновником происшествия была другая сторона, в трети случаев – водитель, отвечавший на вопросы исследования, а 15% участвовали в автомобильных происшествиях на парковке как в роли виновника, так и в роли пострадавшего.
«Прежде всего, следует сохранять спокойствие. Если происшествие случилось, обязательно зарегистрируйте его, – рекомендует Круус. - Если вы не можете найти владельца другой машины, известите полицию и зарегистрируйте происшествие в мобильном приложении или в системе самообслуживания страхового общества. Нельзя покидать место происшествия, не зарегистрировав его, потому что полиция может квалифицировать это как побег, и тогда водителю придется оплачивать из своего кармана и ремонт автомобилей, и возможный штраф от полиции. Стоит также отметить, что оставление своего номера телефона и данных под стеклоочистителем на лобовом стекле не означает, что происшествие зарегистрировано».
Из результатов исследования выяснилось, что надлежащим образом происшествие регистрирует две трети водителей. Пятая часть участников ДТП на парковке договариваются между собой, а остальные либо сбегают, либо оставляют свой номер под стеклоочистителем.
«Приятно отметить, что большинство людей регистрируют происшествие, но все же еще есть место для улучшения ситуации. Когда около двадцати процентов виновников происшествия скрываются и столько же решаются все между собой, становится ясно, что не все понимают принцип, по которому страхование защищает водителей. Для разрешения таких случаев и существует дорожное страхование и страхование каско», – поясняет Круус.
По словам руководителя группы по ущербу транспортным средствам, некоторые люди боятся регистрировать происшествие, хотя для них это означает в следующем страховом периоде подорожание всего в пару десятков евро.
Результаты опроса показали, что большинство водителей, заключивших соглашение, либо заплатили, либо сами получили в качестве потерпевших менее 100 евро, которых едва ли хватит на ремонт автомобиля, когда цены на кузовные работы начинаются от полутысячи евро. Скрываться с места происшествия тоже неразумно, так как виновных обычно легко найти по камерам на парковке или в машине.
В опросе, проведенном страховым обществом If Kindlustus, участвовало немногим более 1000 человек по всей Эстонии.