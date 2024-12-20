Исследование: каждый пятый участник ДТП на парковке скрывается с места происшествия

Исследование показало, что более четверти эстонских водителей были участниками происшествий на парковках, а среди людей старше 55 лет этот показатель составляет более трети. Хотя можно было бы предположить, что подобные инциденты обычно происходят с жителями крупных городов, исследование показало, что с такими ситуациями сталкивались жители всех регионов.

По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортным средствам If Kindlustus, часто говорят, что парковки крупных торговых центров являются проблемными местами, но много происшествий случается и в небольших городах.

«Почти половина всех происшествий с автомобилями происходит на парковках. Безусловно, можно в какой-то мере себя обезопасить, если избегать посещения торговых центров и магазинов в часы пик. Но даже если вы очень внимательны, нельзя исключить вероятность того, что кто-то может, например, помять дверь вашего автомобиля. Причем и это является дорожно-транспортным происшествием, которое следует зарегистрировать надлежащим образом», – уточнил Круус.

Две трети людей, попавших в ДТП на парковке, сталкивались с этим однажды, одна треть – два-три раза, а некоторые даже больше. В половине случаев виновником происшествия была другая сторона, в трети случаев – водитель, отвечавший на вопросы исследования, а 15% участвовали в автомобильных происшествиях на парковке как в роли виновника, так и в роли пострадавшего.