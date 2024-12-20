Многие жители Эстонии могут позволить себе в продуктовых магазинах меньше, чем раньше

Ребане добавил, что наиболее остро увеличение расходов ощущают люди в возрасте 40-49 лет, среди которых 40% сообщили о сокращении своих покупок. «Вероятно, это люди с большими семьями, у которых расходы на продукты значительно выше», - пояснил он.

Например, по данным проведенного в начале этого года опроса Citadele, целых три четверти респондентов заявили, что среди всех видов товаров и услуг больше всего их беспокоит именно рост цен на продукты питания.

По сравнению с соседними странами, рост цен на продукты сильнее всего ощущают именно в Эстонии. 61% опрошенных здесь заявили, что в последнее время были вынуждены сократить свои покупки, тогда как в Латвии таких оказалось 58%, а в Литве – 51%.

«В Латвии годовая инфляция цен на продукты в ноябре составила 1,1%, а в Литве - 0,5%. Экономики Латвии и особенно Литвы находятся в лучшем состоянии по сравнению с Эстонией, которая, к сожалению, остается одной из самых дорогих стран Европы», - отметил Ребане.

Хотя объемы продаж продуктов питания сократились во всех странах Балтии после резкого роста цен, начавшегося в 2022 году, значительных изменений в распределении продуктовых корзин не произошло.

«Впрочем, согласно данным Eurostat, в последнее время в Эстонии и Латвии снизились покупки мясных и рыбных продуктов. В Эстонии выросла доля расходов на овощи, в Латвии - на зерновые и молочные продукты, а в Литве – на мясо», - поделился статистикой Ребане.

По сравнению с предыдущими годами рост цен на продукты питания в еврозоне с начала весны этого года в целом замедлился и остается на уровне 1,5–2%. «Всемирный банк прогнозирует, что в 2025 году цены в сельскохозяйственном секторе снизятся на 4%, что повлияет на стоимость напитков и продуктов питания. Однако это будет сильно зависеть от погодных условий и цен на удобрения», - отметил Ребане.

Опрос Citadele, заказанный у исследовательской фирмы Norstat, был проведен в октябре этого года среди жителей всех трех стран Балтии. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.