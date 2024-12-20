Китай разрешил обследовать судно, подозреваемое в повреждении подводных кабелей на Балтике

По словам премьер-министра Дании Локке Расмуссена, предполагается, что после завершения осмотра судна оно сможет отплыть в порт назначения, передало агентство Reuters.

Согласно заявлению шведской полиции, расследование ведут китайские власти, а представители европейских стран поднялись на борт судна в качестве наблюдателей. В полиции добавили, что параллельно продолжается расследование версии, согласно которой повреждение кабелей было актом саботажа.

Представители нескольких западных разведок заявили, что они уверены в том, что обрыв кабелей был вызван действиями китайского судна, но высказали разные мнения по поводу того, было ли это несчастным случаем или актом саботажа.