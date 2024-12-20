Израильский профессор: EKA не сообщила мне о своем решении

По словам Вентуры, EKA не обосновала ему свое решение и не направила официального письма. «Просто мой друг, который работает в EKA, сказал, что было принято такое решение», - отметил он. «Но я все равно был удивлен как самим решением, так и тем, как они его реализовали», - добавил Вентура.

«Я рассказал об этом президенту колледжа "Шенкар", и он связался с EKA. Там ответили, что перенесли все мероприятия на следующий год, а дальше будет видно, как поступить. Или что-то в этом роде», - объяснил Вентура.

По его мнению, возможно, это связано с региональной ситуацией: в других странах Балтии, а также в Финляндии, кажется, наблюдается антиизраильское отношение, возможно, также в Швеции и Норвегии.

Вентура отметил, что не является секретом тот факт, что академическая среда зачастую движется в определенном направлении.

«И в некоторых странах это выражено сильнее, чем в других», - добавил он.