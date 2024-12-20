Шведский биатлонист после этапа КМ расстроен: ненавижу Норвегию!

Победителем мужского спринта на 10 км впервые стал 23-летний норвежец Мартин Ульдал, опередивший своего соотечественника Йоханнеса Тиннеса Бё всего на 1,4 секунды. Третье место занял швед Себастьян Самуэльссон, уступивший победителю 10,8 секунды. В этом году Самуэльссон уже поднялся на пьедестал пять раз, а за всю карьеру – 21 раз.

«Я очень доволен своим выступлением. Оно было не идеальным, но гонка удалась. Если бы я выложился на полную, то выиграл бы, - сказал Самуэльссон в интервью шведскому телевидению, не пожелав поздравить соперников, поднявшихся на пьедестал. - Я ненавижу Норвегию. Для них это весело. Я не рад за своих норвежских друзей».

Среди эстонцев лучший результат показал 19-летний Якоб Кульбин, занявший 48-е место и уступивший победителю минуту и 52,1 секунды. Надежда эстонского биатлона повторил свой лучший результат в Кубке мира – ранее он также был 48-м в спринте на этапе в Солджер Холлоу в прошлом сезоне.

Далее во Франции запланирован женский спринт на 7,5 км, который состоится сегодня. В субботу пройдут гонки преследования.