Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Писатель П.И. Филимонов считает, что итоги президентских выборов в США не позволят никому в мире в ближайшие четыре года чувствовать себя спокойно.
П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ Итоги года: приход к власти в США Трампа удручает, запуск школьной реформы в Эстонии обнадеживает
Время наше сейчас такое, что сложно говорить об итогах какого бы то ни было года в положительном ключе. Как будто ничего хорошего вокруг не происходит, и как будто ничего хорошего нас особенно не ожидает. Как будто все перспективы, которые нам предстоят, это, в лучшем случае, перспективы дальнейшего удорожания жизни, затягивания поясов и включения режима экономии примерно на всем. В худшем же варианте год 2025-й, например, и вовсе может оказаться последним годом в истории мировой цивилизации.
В то же время, есть некоторое странное ощущение, которым хочется поделиться. Ощущение это заключается в том, что нам как будто бы все время говорят, что вот сейчас наступит … в силу невозможности использования в публичных СМИ правильных слов, скажем «конец», вот сейчас, вот не сегодня, так завтра точно.
Но приходит сегодня, приходит завтра, а конца не наступает и не наступает, более того, даже кажется, что не сильно-то мы к нему и приближаемся. Как нас подвесили в это странное состояние в феврале 2022 года, так мы до сих пор там и висим - и уже приноровились, и уже даже ощущаем некоторый комфорт от висения там, и даже и не думаем падать.
Незыблемых глыб не существует
Так что ну нет. Не все так однозначно плохо. Или это мой природный оптимизм. Который можно, конечно, назвать и страусиной политикой. В частности, повод для некоторого оптимизма дает, из внешних событий, падение режима Асада. Просто как лишнее доказательство того, что ничто на этом свете не вечно. И раз пал один режим, который, как казалось, не падет еще долгие годы, то точно с такой же головокружительной скоростью может пасть и второй, еще более ржавый и кровавый.
И пусть я сильно сомневаюсь, что люди, пришедшие к власти в Сирии после Асада, будут значительно лучше, что их взгляды на мир будут отличаться какой бы то ни было прогрессивностью, дело сейчас не в этом. Дело просто в том, что нет никаких незыблемых штук и глыб, все сдвинулось с мертвой точки и покатилось - впервые за долгое время - в приятном направлении.
Со внутренними делами как будто все похуже. Лично я стал в этом году жить беднее, не так, что доедаю последние части тела без хлеба, но гораздо меньше могу себе позволить бессмысленных и непродуманных денежных трат. Это ровно то, как я ощущаю на себе экономический кризис. То есть, впервые за несколько лет я могу сказать, что экономические трудности страны, вызванные понятно чем, стали отражаться и на мне лично.
Это сильно не радует, тем более, что конца этому движению вниз, кажется, пока не предвидится, но если такова цена, например, сохранения независимости страны и ее пребывания в мирном поле жизни, я, честное слово, готов эту цену платить. Без удовольствия, понятно, но готов.
Зато пока есть работа, и даже более того, кризис безработицы, как кажется, не грозит в ближайшее время не только мне лично, но и стране в целом. Если только вдруг не случится чего-нибудь экстраординарного. Сдвинулась с места - со скрипом, и под крики окружающих Калакаускасов, но сдвинулась - реформа школы, в смысле, переход на эстонский язык обучения.
Радует в этом смысле то, что, кажется, большая часть учеников и родителей хотя бы понимает ее причины и необходимость, хотя, конечно, есть еще определенный контингент, который существует в рамках парадигмы «потерпите, скоро наши придут и все повернут», есть еще некоторая часть сограждан, которые непонятно, зачем до сих пор живут в стране, которую они так ненавидят.
Вера в интуицию
Вселяет некоторую надежду развернувшаяся в последнее время суета вокруг войны, которая, казалось бы, безнадежно застряла в нашем сознании и в европейском пространстве. Если есть такая штука, как интуиция, и если ей вообще можно верить, то моя подсказывает мне, что какая-то остановка огня при Трампе действительно произойдет. Другое дело, что какая, какой ценой и на сколько.
Вообще приход Трампа к власти скорее удручает. Не верю, что он будет совершать какие-то уж очень радикальные шаги вроде выхода США из НАТО, но какие-то неожиданные метания происходить будут. Я вот очень сильно в жизни ценю ощущение безмятежности - редкое, но абсолютно блаженное чувство, когда можно быть полностью спокойным на счет прошлого, настоящего и будущего и одновременно, и по очереди. Так вот, в смысле внешнеполитическом это чувство как минимум на четыре года можно из нашей повестки дня вычеркнуть. Будет тревожно, будет, возможно, даже страшно, но спокойно, кажется, еще долго не будет.
Так что мне кажется, что на фоне всего того, что происходит и, не дай бог, еще будет происходить, мы живем вполне достойной жизнью. Настолько, насколько она в этих условиях возможна. Не впадая в откровенную панику, но и не отбрасывая разные варианты развития событий, как бы постоянно удерживая их где-то в уголочке мозга - просто на всякий случай, типа, предупрежден, значит, вооружен.
И нас окружает много приятных мелочей, которые успокаивают и чуть сглаживают все неровности настроения. В Таллинн вот завезли новые трамваи, они красивые, похожие на плоские колбаски-салями, и прикольно жужжат. Еще проложили, наконец, рельсы до порта - не то что это было бы нужно лично мне, просто хотя бы на какое-то время прекратилась эта бесконечная стройка в центре города, без которой я уже и забыл как бывает.
У нас происходит огромное количество интересных культурных мероприятий самого разного толка, частью местных, частью привозных. Что, с одной стороны, хорошо - потому что конкуренция в том числе и среди их организаторов вынуждает их снижать цены, и если условная Чулпан Хаматова по-прежнему стоит полтора миллиона евро, то вот спектакли «Бутусов-феста», например, можно посетить за разумные деньги. А с другой стороны плохо, потому что охватить их все никак не получается.
Иллюзия стабильности
С третьей же стороны, радует, что люди продолжают планировать. Я, кажется, уже писал об этом где-то, но, когда я покупаю билет на концерт группы Sigur Ros, который запланирован на сентябрь 2025 года, я как будто ставлю и свою подпись под тем, что двадцать пятый год, во-первых, будет, а в-вторых, что как минимум в сентябре в Таллинне можно будет проводить концерты.
Я понимаю, что это немножко не так работает, и моя покупка этого билета, равно как и сам факт выпуска этого билета не значит на весах безумия ровным счетом ничего, но поделать тоже ничего не могу - планирование на будущее создает какую-то иллюзию стабильности.
Я по-прежнему думаю, что наша страна сравнительно хорошо управляется. Потому что да, цены повышаются, да, принимаются не очень удобные решения, да, кого-то может напрягать лишение граждан Российской Федерации права голоса на муниципальных выборах, но это все объяснимые издержки, главное в другом. Как и положено хорошо отлаженному государственному механизму, в случае даже довольно радикальной смены правительства мы все равно продолжим движение, по сути, в том же направлении.
Может быть, под чуть-чуть другую риторику и там условно чуть другими темпами, но двигаться мы будем туда же. К теперь уже утопии свободного, западно-ориентированного мира.
Морок должен закончиться
А экономика? А что экономика? Экономика, как теперь понятно даже мне, сильно зависит от политики. От того, что происходит не только непосредственно в твоем доме, но и от того, что творится в доме у соседа. А из соседского дома по-прежнему не уходит грязный и вонючий бомж, который вперся туда с сапогами и утверждает, что это его законная территория. И из-за этого цены на продукты дезинсекции и дератизации неизбежно растут, а в какой-то момент и вовсе оказывается, что абсолютно все наши продукты теперь являются продуктами дезинсекции и дератизации.
Тем не менее я очень надеюсь - и надежда эта, скорее, иррациональна - что весь этот морок рано или поздно закончится, жить станет чуть менее страшно и в итогах года можно будет сосредоточиться исключительно на культурке. Вот лично у меня три книжки, например, вышло или почти вышло в уходящем году. Хороший же итог? Факт.