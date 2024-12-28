П.И. ФИЛИМОНОВ Итоги года: приход к власти в США Трампа удручает, запуск школьной реформы в Эстонии обнадеживает

Время наше сейчас такое, что сложно говорить об итогах какого бы то ни было года в положительном ключе. Как будто ничего хорошего вокруг не происходит, и как будто ничего хорошего нас особенно не ожидает. Как будто все перспективы, которые нам предстоят, это, в лучшем случае, перспективы дальнейшего удорожания жизни, затягивания поясов и включения режима экономии примерно на всем. В худшем же варианте год 2025-й, например, и вовсе может оказаться последним годом в истории мировой цивилизации.

В то же время, есть некоторое странное ощущение, которым хочется поделиться. Ощущение это заключается в том, что нам как будто бы все время говорят, что вот сейчас наступит … в силу невозможности использования в публичных СМИ правильных слов, скажем «конец», вот сейчас, вот не сегодня, так завтра точно.

Но приходит сегодня, приходит завтра, а конца не наступает и не наступает, более того, даже кажется, что не сильно-то мы к нему и приближаемся. Как нас подвесили в это странное состояние в феврале 2022 года, так мы до сих пор там и висим - и уже приноровились, и уже даже ощущаем некоторый комфорт от висения там, и даже и не думаем падать.

Незыблемых глыб не существует