Фонд развития Таллиннской больницы уходит в отставку в полном составе

«Сейчас нет смысла нагнетать ситуацию, это лишь усугубит конфликт, который уже есть, - сказал Крууп в интервью Postimees. - Время все расставит по своим местам. Пока мы продолжаем исполнять свои текущие обязанности. Ссориться с работодателем - это точно не корректно и не солидно».