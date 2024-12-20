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Фонд развития Таллиннской больницы уходит в отставку в полном составе

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Так должна выглядеть Таллиннская больница.
Так должна выглядеть Таллиннская больница. иллюстрация: ConArte OÜ

Правление Фонда развития Таллиннской больницы уходит в отставку в полном составе. Председатель правления Свен Крууп назвал это решение слишком свежим для комментариев.

«Сейчас нет смысла нагнетать ситуацию, это лишь усугубит конфликт, который уже есть, - сказал Крууп в интервью Postimees. - Время все расставит по своим местам. Пока мы продолжаем исполнять свои текущие обязанности. Ссориться с работодателем - это точно не корректно и не солидно». 

Крууп сказал, что занимается проектом новой больницы Таллинна уже семь лет, и, возможно, сейчас самое время попробовать что-то еще.

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