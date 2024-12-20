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В Эстонии побит рекорд, державшийся полвека

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Стен Сихвер.
Стен Сихвер. Фото: Eesti Kergejõustikuliit / Facebook

В декабре прошли первые зимние соревнования по легкой атлетике, где молодые спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты.

На соревнованиях Omega Kiiruse, состоявшихся 14 декабря, молодой бегун Хенри Няппи установил рекорд Эстонии на короткой дорожке в возрастной категории U16 на дистанции 800 метров, финишировав с результатом 2.02,71. Предыдущее достижение, принадлежавшее Кристиану Отлоту (2.02,80), продержалось семь лет.

На рождественских соревнованиях Audentese SK, прошедших вчера, спринтер Дмитрий Петроградов установил рекорд Эстонии в категории U18 в беге на 60 метров, показав время 6,86. Предыдущий рекорд, равный 6,89, делили Андреас Касе и Тристан Консо.

На рождественских соревнованиях Audentes был установлен еще один молодежный рекорд. Стен Сихвер обновил рекорд Эстонии на короткой дорожке в категории U20 в беге на 1500 метров, показав результат 3.53,96. Предыдущее достижение принадлежало Энну Селику (3.55,5) и держалось 51 год.

В следующем году чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях пройдет в начале марта в голландском Апелдорне. Зимний чемпионат мира состоится несколькими неделями позже в китайском Нанкине.

Главное соревнование в мире легкой атлетики состоится осенью в Японии: в сентябре в Токио пройдет чемпионат мира.

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