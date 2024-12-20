В Эстонии побит рекорд, державшийся полвека

На соревнованиях Omega Kiiruse, состоявшихся 14 декабря, молодой бегун Хенри Няппи установил рекорд Эстонии на короткой дорожке в возрастной категории U16 на дистанции 800 метров, финишировав с результатом 2.02,71. Предыдущее достижение, принадлежавшее Кристиану Отлоту (2.02,80), продержалось семь лет.

На рождественских соревнованиях Audentese SK, прошедших вчера, спринтер Дмитрий Петроградов установил рекорд Эстонии в категории U18 в беге на 60 метров, показав время 6,86. Предыдущий рекорд, равный 6,89, делили Андреас Касе и Тристан Консо.

На рождественских соревнованиях Audentes был установлен еще один молодежный рекорд. Стен Сихвер обновил рекорд Эстонии на короткой дорожке в категории U20 в беге на 1500 метров, показав результат 3.53,96. Предыдущее достижение принадлежало Энну Селику (3.55,5) и держалось 51 год.

В следующем году чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях пройдет в начале марта в голландском Апелдорне. Зимний чемпионат мира состоится несколькими неделями позже в китайском Нанкине.

Главное соревнование в мире легкой атлетики состоится осенью в Японии: в сентябре в Токио пройдет чемпионат мира.

