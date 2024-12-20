Rus.Postimees предложил писателю и колумнисту П.И. Филимонову проанализировать контент трех русскоязычных новостных порталов и изложить свое мнение о прочитанном. Автор пришел к нескольким неожиданным выводам о русскоязычной журналистике, которые изложил в своей колонке.
Медиакритика ⟩ Русскоязычные СМИ Эстонии: кто кого?
Давайте я начну с похвалы редакции Rus.Postimees, которая озаботила меня нетривиальным, по крайней мере, для меня заданием. В задачу мою входило чтение трёх источников и трёх составных частей современной русской журналистики Эстонии - означенного Rus.Postimees, Rus.Delfi и Rus.ERR, с целью их сравнительного анализа.
Похвалить потому, что мало ли на что можно нарваться на выходе. Человек я, трудовым договором не связанный, никому как будто ничем не обязанный, могу вдруг сказать неприятную правду за их же деньги. Так что молодцы, смелые и за справедливость.
Неприятная же правда заключается в том, что, посвятив четыре дня сравнительному изучению трёх предложенных ресурсов, я в какой-то момент начал себя чувствовать, как солдат из сказки Андерсена «Огниво». Ну, в том смысле, что и в том, и в другом случае три собаки отличаются друг от друга разве что величиной глаз да оттенками их свечения.
Нет, конечно, нельзя сказать, что три портала идентичны, всё-таки во всех трёх местах работают люди, производят и оригинальный контент тоже, который, соответственно, отличается друг от друга постольку, поскольку отличаются перья, его производящие.
Но различия, по большому счёту, пренебрежимы. Если говорить о своём материале, то бросается в глаза, что Rus.Postimees больше напирает на аналитику, а, например, Rus.Delfi - на так называемые «истории», о том, как милая старушка вырастила и воспитала шестьдесят двух котиков, или как украинские беженцы открыли стартап по производству стеариновых свечей «Слёзы Залужного».
На ERR с этим ещё неопределённее - свои материалы встречаются довольно редко, и чаще всего представляют из себя пересказ каких-то телевизионных интервью, что на самом деле объяснимо, учитывая специфику портала.
Исключением, в случае Rus.ERR, за эти четыре дня мне показались материалы Антона Алексеева, который вроде бы не выпускает их на ТВ, но опять-таки, откуда мне знать, я его почти не смотрю.
Что касается собственно новостей, они отличаются крайне мало. Что тоже понятно, откуда они нам возьмут другие новости, если у нас одна и та же страна и события происходят в ней одни и те же.
Удручает только то, что даже заголовки новостей зачастую одни и те же, что вызывает неизбежную мысль о том, что где-то в недрах суперминистерства или условного суперпресс-дома стоит гигантская машина для перевода, которая автоматически и вставляет эти переведённые новости во все места, не меняя в них ни запятой.
Всё, по крайней мере, честно, в конкурентной борьбе ни у кого нет ни преимуществ, ни недостатков. За все четыре дня, что я плотно мониторил, мне ни разу не удалось выполнить одну часть плана - прочитать одну и ту же новость, изложенную двумя разными способами.
Наверное, это связано с нехваткой финансов, как следствие, с нехваткой сотрудников и так далее, но результат всё равно один. Если вы подписаны на один из трёх порталов, вообще отпадает смысл подписываться или даже интересоваться тем, что публикуют на двух остальных.
Если только вы не персональный фанат кого-то из работающих там журналистов. Разница минимальна.
Я не хочу сказать, что было бы лучше, если бы у нас продолжали существовать и пользоваться популярностью новостные порталы с, выразимся аккуратно, альтернативной точкой зрения, какие-нибудь аналоги «Спутника» или объединившиеся в общий пул Чаплыгины-Беседины-Денисовы.
Пожалуй, такого как раз не хотелось бы. Но ведь в рамках официально транслируемой нам точки зрения возможен плюрализм мнений? Тем более, что и не про мнения речь, а про подачу.
Здоровая конкуренция ещё никогда никому не мешала. Только действительно конкуренция материалов, а не движков, рекламы и кликбейта. Говоря о кликбейте, должен сказать, что наиболее провокационные заголовки в этом смысле выбирает Rus.Delfi.
Во всяком случае, так кажется после беглого изучения. Навскидку: «Водители мусоровозов подвергаются эмоциональному насилию», «В Ласнамяэ в лифте застряли люди, ребёнок впал в панику» или «Как выселить агрессивного сына из дома?» - согласитесь, так и тянется палец узнать больше.
Не самая, может быть, удачная подборка с точки зрения кликбейтности, но это рандомная и нерепрезентативная нарезка заголовков всего одного дня. Уровень «желтизны» на всех трёх порталах примерно одинаков. Совсем без неё, конечно, нельзя, но в целом её стараются давать поменьше и не помещать в топы новостей.
Если она туда иногда сама прыгает, это, видимо, объясняется сутью новости и её сравнительным интересом для широкой читающей публики, как вот было, например, с историей про самоубийство латвийского баскетболиста Тиммы и плачущей горькими слезами его бывшей жены.
Rus.Postimees, как кажется, публикует чуть больше, чем остальные два портала, новостей на экономические темы и вообще экономической аналитики. Но когда я говорю «чуть», я именно «чуть» и имею в виду, это не в разы больше, и заметно только при слегка более тщательном изучении.
Навскидку же бросается в глаза технический момент. Сайты Rus.Delfi и Rus.Postimees - близнецы-братья, выпущенные на одном конвейере, и работают совершенно одинаково, вплоть до того, что и там, и там новости на странице повторяются по несколько раз по мере пролистывания ленты ниже по странице.
Не думаю, что такая однояйцевость играет на руку хоть кому-то из двух конкурирующих организаций. Если забыть посмотреть на логотип вверху страницы, можно и не понять, что именно ты читаешь в данный момент.
Оформление Rus.ERR отличается от двух остальных, но отличается в худшую сторону, навигация самая неудобная, да и вообще кажется, что сайт переносит пользователя лет на десять назад по времени. Немного даже стыдно иметь такой движок (если я правильно употребляю это слово) в 2024 году.
Что зато у Rus.ERR хорошо - это единственный из трёх порталов, где широко представлены новости соседей, Латвии и Литвы. Что особенно странно в случае Rus.Delfi, казалось бы, международная структура, как раз и работающая на три страны, а новости от соседей там приходится искать.
На Rus.ЕRR они отмечены флажками и бросаются в глаза. Кто-то скажет, что они не интересны такому уж большому количеству людей, но такие люди есть, более того, чтение новостей соседних стран позволяет видеть чуть более широкую картину, делать какие-то обобщения и наблюдать тенденции.
Кроме того, показалось, что Rus.ERR меньше всех трёх печатает военных сводок и больше всех перепечатывает новостей с различных эстонских и международных ресурсов. Вероятно, это можно объяснить наименьшим количеством собственного персонала, хотя, конечно, я не знаю наверняка, в какой из трёх организаций самый скудный собственный штат.
Что касается профильного для меня культурного раздела, то должен констатировать, что ситуация меняется к лучшему. На двух порталах из трёх культура выделена в отдельную рубрику, отдельно тегается, и можно отфильтровать новости культуры от остальных новостей.
На Rus.Delfi такой функции, к сожалению, нет, ну, или я не умею искать. Более того, если перейти по «культурной» ссылке, то на обоих порталах, где она есть, девять культурных новостей из десяти будут связаны с Эстонией, с её культурными реалиями, что не всегда можно было заметить ещё, допустим, пару лет назад.
В этом смысле можно смело сказать, что работники порталов прислушиваются к критике и мнению разных людей с горы, которым они это мнение доверяют высказать.
Если подводить какие-то итоги очень поверхностного сравнительного анализа трёх крупнейших русскоязычных новостных порталов страны, можно повторить уже прозвучавшую главную мысль о том, что, к большому сожалению наблюдателя, они не сильно между собой отличаются.
Два из них даже визуально похожи, как братья Эско из недавнего фильма «Меня двое». Если предположить, что у нас есть какой-то потенциальный индивидуум, которому, в рамках некоего эксперимента, предложено сделать жёсткий выбор в пользу одного-единственного из этих трёх порталов, то совершенно непонятно, на основании чего он должен этот выбор делать.
Разве что по-прежнему на основании личной симпатии или антипатии к пишущим по-русски конкретным сотрудникам порталов, с текстами которых он так или иначе уже ознакомлен.
В то же время, конечно, не хотелось бы, чтобы три портала, в силу навязших в зубах экономических причин, объединялись бы в одну редакцию. Она, конечно, была бы, скорее всего и сильнее, и крепче, и профессиональнее, и оперативнее каждого из порталов, работающих сейчас просто по принципу естественного отбора, но какая бы то ни было конкуренция бы перестала в русском инфополе Эстонии существовать.
Поэтому если чего-то и хочется, так это того, чтобы каждое из трёх уважаемых изданий нашло бы свою отдельную нишу и как-то оградило бы её от проникновения конкурентов - другими словами, придумало бы, чем от конкурентов отличаться, чем выделиться и как стать непохожей.
Тогда можно снова сравнивать. А пока это очень похоже на попытки выбрать самую лучшую конфету из коробки с одинаковым набором. Шансы есть, но объективно небольшие.