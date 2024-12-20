Медиакритика Русскоязычные СМИ Эстонии: кто кого?

На ERR с этим ещё неопределённее - свои материалы встречаются довольно редко, и чаще всего представляют из себя пересказ каких-то телевизионных интервью, что на самом деле объяснимо, учитывая специфику портала.

Исключением, в случае Rus.ERR, за эти четыре дня мне показались материалы Антона Алексеева, который вроде бы не выпускает их на ТВ, но опять-таки, откуда мне знать, я его почти не смотрю.

Что касается собственно новостей, они отличаются крайне мало. Что тоже понятно, откуда они нам возьмут другие новости, если у нас одна и та же страна и события происходят в ней одни и те же.

Удручает только то, что даже заголовки новостей зачастую одни и те же, что вызывает неизбежную мысль о том, что где-то в недрах суперминистерства или условного суперпресс-дома стоит гигантская машина для перевода, которая автоматически и вставляет эти переведённые новости во все места, не меняя в них ни запятой.

Всё, по крайней мере, честно, в конкурентной борьбе ни у кого нет ни преимуществ, ни недостатков. За все четыре дня, что я плотно мониторил, мне ни разу не удалось выполнить одну часть плана - прочитать одну и ту же новость, изложенную двумя разными способами.