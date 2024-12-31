Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) считает, что новое правительство повело Эстонию в сторону роста экономики.
РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД ⟩ Итоги года: управление государством изменилось в лучшую сторону
На международном уровне главным вопросом 2024 года для Эстонии неизбежно стала продолжающаяся война Украины за независимость. Важнейшим событием во внутренней политике стали изменения в руководстве страны - отставка премьер-министра Каи Каллас и назначение нового премьер-министра Кристен Михала. Если война в Украине и международные события в целом были негативными, то изменения во внутренней политике, будем надеяться, были более позитивными.
Начнем с внутренней политики. Одним из наиболее важных событий года стала отставка премьер-министра Каи Каллас и назначение нового премьер-министра.
Смена премьер-министра означала не только изменение личности главы правительства, но и изменение курса его политики.
К сожалению, к концу правления Каллас напряженность и недоверие между правительством и народом Эстонии выросли до очень высокого уровня. У эстонцев есть поговорка: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.
Правительство однозначно дало понять, что никакого дополнительного повышения налогов или введения новых налогов не планируется. Восстановление экономической конкурентоспособности Эстонии, которая, к сожалению, в последние годы полностью отошла на второй план, занимает очень важное место в политике правительства.
Это ключевой вопрос для всех жителей Эстонии. Эстония должна восстановить сильный экономический рост. Более того: Эстония должна обеспечить, чтобы экономический рост выражался в улучшении благосостояния и покупательной способности людей.
Рост ВВП - это статистический показатель, который сам по себе не улучшает чью-либо жизнь. Заработная плата должна вырасти, доходы людей должны увеличиться. Рост экономики и заработной платы также увеличивает доходы страны, а это означает, что больше можно потратить на здравоохранение, пенсии, инфраструктуру и т. д.
Последние несколько лет были очень трудными для населения. Рост цен оказался слишком резким для тех товаров, которые больше всего влияют на жизнь людей. Хотя статистически заработная плата также выросла, большинство эстонцев по-прежнему считают, что они могут себе позволить меньше, чем год или два назад.
Будем надеяться, что нам удастся обеспечить достаточную внутриполитическую стабильность для эффективной реализации важных для экономики реформ, таких как сокращение бюрократии и т. д.
На международном уровне, конечно, тон задала продолжающаяся война в Украине. Война в течение года разрасталась и развивалась довольно неблагоприятно для Украины. Растет давление в пользу мирных переговоров на невыгодных для Украины условиях.
Если говорить о восприятии в мире, то эстонскую политику также часто понимают неправильно. Мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы война в Украине продолжалась вечно, и еще меньше мы заинтересованы в начале войны между Россией и НАТО.
Ведь мы понимаем, что последнее будет означать третью мировую войну, которая, скорее всего, затронет в первую очередь страны Балтии. Мы хорошо помним трагические события Второй мировой войны как для нашего народа, так и для нашего государства.
Поэтому вся наша политика направлена прежде всего на обеспечение мира в Европе. Мы хотим положить конец войне в Украине, что принесет Европе справедливый и прочный мир, и мы хотим, чтобы война между Россией и НАТО не разразилась.
К сожалению, Россия этого не хочет. Россия по-прежнему хочет подчинить Украину, а также хочет пересмотра других границ, сформированных после 1991 года, и восстановления своей сферы влияния в отношении стран Балтии.
Мы должны осознать, что уступать требованиям России невозможно, потому что за ними последуют новые требования. Эстония не может забыть поведение России во время Второй мировой войны. Среди прочего, даже в базовом договоре, навязанном Эстонии, было обещано уважать суверенитет Эстонии, но в итоге последовали оккупация, депортация и преступления против нашего народа.
Чтобы прочный мир пришел в Европу, война в Украине должна закончиться таким образом, чтобы была обеспечена безопасность Украины, а европейские страны и НАТО должны создать однозначную ситуацию, когда режим Путина не сможет угрожать независимости Эстонии, Финляндии, другим страны Балтии и Польши. Для этого наша коллективная оборона должна быть сильнее российских вооруженных сил. Это стопроцентно достижимая цель, и нам необходимо продолжить наши усилия в наступающем году.
Что мы имеем в итоге
В прошлом году Эстония была более-менее на правильном пути в плане внутренней политики; я считаю, что смена главы правительства и изменение политики правительства создают предпосылки для возвращения эстонской экономики к росту, а противоречия в обществе станут уменьшаться. Нам необходимо приложить дальнейшие усилия, чтобы убедить наших союзников в Европе усилить коллективную оборону; пока мы не добились в этом достаточного успеха.
На международном уровне трудно найти событие в наступающем году, которое вселило бы веру в то, что впереди более легкие времена. Напротив, впереди еще более опасные и тревожные времена, чем раньше. Более того, Эстонии необходимо приложить усилия во внешней политике, чтобы убедить всех наших союзников и партнеров активизировать свои усилия. Мы должны показать, как от этого зависит будущее не только стран Балтии и Северной Европы, но и всей Европы.