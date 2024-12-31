РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД Итоги года: управление государством изменилось в лучшую сторону

Последние несколько лет были очень трудными для населения. Рост цен оказался слишком резким для тех товаров, которые больше всего влияют на жизнь людей. Хотя статистически заработная плата также выросла, большинство эстонцев по-прежнему считают, что они могут себе позволить меньше, чем год или два назад.

Будем надеяться, что нам удастся обеспечить достаточную внутриполитическую стабильность для эффективной реализации важных для экономики реформ, таких как сокращение бюрократии и т. д.

На международном уровне, конечно, тон задала продолжающаяся война в Украине. Война в течение года разрасталась и развивалась довольно неблагоприятно для Украины. Растет давление в пользу мирных переговоров на невыгодных для Украины условиях.

Если говорить о восприятии в мире, то эстонскую политику также часто понимают неправильно. Мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы война в Украине продолжалась вечно, и еще меньше мы заинтересованы в начале войны между Россией и НАТО.

Ведь мы понимаем, что последнее будет означать третью мировую войну, которая, скорее всего, затронет в первую очередь страны Балтии. Мы хорошо помним трагические события Второй мировой войны как для нашего народа, так и для нашего государства.