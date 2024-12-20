НХЛ не рассматривает возможность проведения матчей с КХЛ до завершения конфликта в Украине

Как сообщается, главный тренер СКА Роман Ротенберг обсуждал возможность выставочного матча с генеральным менеджером «Монреаль Канадиенс» Кентом Хьюзом, а среди возможных мест проведения назывались Санкт-Петербург, Монреаль, Дубай, Абу-Даби и Стамбул.

Однако Билл Дэйли отметил, что на данный момент подобная идея не рассматривается. «Очевидно, что мировые события, такие как разрешение российско-украинского конфликта, могут повлиять на наш ответ в будущем», - сказал он.

Напомним, что в период с 2008 по 2010 годы команды КХЛ и НХЛ проводили товарищеские матчи. В 2025 году НХЛ планирует провести турнир четырёх наций, однако сборная России в нём участвовать не будет.