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НХЛ не рассматривает возможность проведения матчей с КХЛ до завершения конфликта в Украине

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Логотип НХЛ, иллюстративное фото.
Логотип НХЛ, иллюстративное фото. Фото: David Zalubowski

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не поддерживает идею о проведении матчей с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) или российскими сборными до окончания военной операции в Украине.

Как сообщается, главный тренер СКА Роман Ротенберг обсуждал возможность выставочного матча с генеральным менеджером «Монреаль Канадиенс» Кентом Хьюзом, а среди возможных мест проведения назывались Санкт-Петербург, Монреаль, Дубай, Абу-Даби и Стамбул.

Однако Билл Дэйли отметил, что на данный момент подобная идея не рассматривается. «Очевидно, что мировые события, такие как разрешение российско-украинского конфликта, могут повлиять на наш ответ в будущем», - сказал он.

Напомним, что в период с 2008 по 2010 годы команды КХЛ и НХЛ проводили товарищеские матчи. В 2025 году НХЛ планирует провести турнир четырёх наций, однако сборная России в нём участвовать не будет.

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