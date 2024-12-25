Первые часы, да и дни в армии - сплошное замешательство. Казалось, будто среди всех новых срочников - я единственный дурак, который ничего не понимает, пишет журналист Rus.Postimees Александер-Марк Каппи, который 15 декабря завершил 11-месячную срочную службу в Силах обороны.
Репортаж длиною в 11 месяцев: журналист Rus.Postimees отслужил в армии и теперь рассказывает всю правду
Многие молодые люди идут в армию сразу после окончания гимназии. А вот я - не тот случай. Мне хотелось получить высшее образование, найти работу и устроить свою жизнь, благо, отсрочка на три года для получения степени бакалавра позволила это сделать. И вот, спустя несколько лет, мне казалось, что армия позабыла обо мне, но в один прекрасный весенний день на мой телефон пришло сообщение. Департамент оборонных ресурсов (KRA), потирая ручки, назначил мне время для медкомиссии в своем отделении в Юлемисте.
Не могу сказать, что срочная служба как-то противоречила моим взглядам, но перспектива почти на год поставить свою жизнь на паузу и принудительно выйти из зоны комфорта радовала мало.
На медкомиссии KRA я говорил все, как есть: иногда болит спина, в детстве лечил плоскостопие, а некоторое время назад принимал антидепрессанты. Однако выяснилось, что я совершенно здоров и годен к службе. Сотрудница поставила меня перед выбором: либо я ухожу на службу летом, то есть через пару месяцев, либо зимой. Мне, конечно, хотелось еще немного подышать воздухом свободы, и я попросился в армию к зиме.
Когда сотрудница узнала, что я работаю журналистом, посоветовала пойти в киберкомандование. Меня же под влиянием видео с войны в Украине привлекала артиллерия, и в заявке своим первым выбором я отметил артиллерийский батальон и только вторым выбором я оставил киберкомандование. Через несколько месяцев выяснилось, что артиллерия мне все таки не светит и придется служить в кибервойсках.
Первые дни - замешательство
И вот холодным январским днем я очутился у офиса KRA в Мустамяэ, где меня, как и многих других молодых людей, ждал автобус. Нас отвезли в военную часть на Фильтри-теэ. В автобусе было тихо, все молчали. Казалось, будто нас везут не в армию, а в тюрьму. А, впрочем, есть ли разница?
Первый день в армии запомнился стоянием в постоянных очередях: на прививки, на получение снаряжения и на фотографирование для пропускной карточки. Нельзя сказать, что тут царил бардак, но неразбериха точно. Планы постоянно менялись: то мы идем на обед после получения формы, то мы идем на обед сразу. То мы сразу после получения снаряжение проверяем, все ли получено и подходит по размеру, то нам говорят, что сделаем это уже в казарме.
И вот я снова в автобусе, но уже в форме. Выгляжу как солдат, но им еще только предстоит стать. Следующая остановка - батальон штаба и связи в Эмари, где будет проходить курс молодого бойца.
Первые часы, да и дни в армии - сплошное замешательство. Казалось, будто среди всех новых срочников - я единственный дурак, который не понимает, что тут происходит. Нужно попросту действовать, как в стае овец - все идут куда-то, значит, и ты идешь туда. Главное - постараться запомнить лица в своем взводе, чтобы случайно не оказаться в чужом.
Армейская спальня - достаточно тесное помещение с двухъярусными кроватями и шкафами для обмундирования. В первый вечер тут царила полнейшая тишина, и лишь единицы пытались прервать молчание. Но, к частью, совсем скоро у всех появились темы для разговора. Что нас по-настоящему объединяло, так это шутки над командирами и некоторыми сослуживцами.
Настоящим испытанием оказалось лишение приватности. В душевой никаких разделительных кабинок нет, а уходя на сон и закрывая глаза, последнее, что ты видишь - твой сослуживец на соседней кровати. Привыкнуть нужно также к храпу и испусканию газов соседями по комнате. Да, в условном детском лагере ситуация не сильно отличается, но подавляла мысль, что все это придется терпеть почти год.
Любой срочник узнает в армии много новых слов и не только матерных. Свой небольшой эстонско-армейский вокабуляр есть и на русском языке:
Шланг - ленивый военнослужащий, который филонит и не помогает сослуживцам.
Шланговать - лениться.
Линнуха - увольнительная. Разрешение покинуть место службы на вечер или выходные.
Ряннак - марш-бросок.
Дриль - инструктор взвода.
СБК-шник - солдат курса молодого бойца.
Служба строгого режима
За порядком и дисциплиной в Эмари следят, наверное, больше всего в сравнении с другими военными городками Эстонии. Командиры строгие, и днем в кровати валяться никто не позволит. Из плюсов - новые казармы, а также отличная столовая с вкусной едой и богатым выбором. Из минусов отметил бы не самые лучшие условия для занятий спортом: тренажерный зал очень маленький, а зимой заняться бегом можно только вокруг казармы или по периметру, но только с разрешения дежурного по батальону и вместе еще с двумя сослуживцами.
Утром успеть за пять минут одеться и выйти на улицу для зарядки поначалу было не так-то и легко, но за пару дней привыкаешь. В армию я пришел в очень плохой физической форме. Первые недели бег и отжимания давались мне очень тяжело, а физический тест, как и большинство сослуживцев, я с треском провалил. Спорта в армии много, но чтобы ощутимо поправить свою форму, нужно самостоятельно заниматься спортом в свободное время.
Первые недели курса молодого бойца прошли в основном в казарме или рядом с ней. Это различные уроки по баллистике, законодательству, топографии, истории вооруженных сил и так далее. Также достаточно быстро нужно научиться правильно обращаться к старшим по званию и ходить строем. С этим в армии все просто: тебе один раз показывают, как это делать, и потом весь взвод целую бесконечность повторяет эти действия, пока не научится делать это более или менее сносно.
Совсем скоро нам выдали личные автоматы, но до стрельб надо было еще помучиться. Несколько дней подряд мы всухую упражнялись - как заряжать и разряжаться автомат, а также как менять магазин. Все эти действия не сложные, но их нужно было довести до мышечной памяти. В этом вопросе я скорее с удовольствием перетерпел эти упражнения, потому что на стрельбах хотелось бы оказаться бок о бок с натренированным составом. В итоге весь взвод сдал экзамен по автомату, и мы были готовы применить свой автомат по назначению.
На стрельбах я обнаружил первую радость зимнего призыва - собачий холод. Стрельбище - это по сути огромная открытая площадка, и ветру тут есть где разгуляться. Сами стрельбы тоже длятся почти весь день, и, понятное дело, я, как и многие другие, начал серьезно так замерзать. Я не могу сказать, что армейское обмундирование непригодно к зиме. Просто почти всем взводом была выбрана слишком легкая одежда и не оставалось ничего, кроме как в перерывах отжиматься и приседать для согревания. Итог: некоторые солдаты слегли с температурой.
Вылечат всех
В армии я болел чаще, чем до нее. Во-первых, из-за постоянных физических нагрузок в жару и холод, а во вторых, из-за тесных условий в казарме. Если кто-то в комнате подхватил какую-нибудь заразу, то можно быть уверенным - ты следующий. Однако с медициной в армии никаких проблем нет. Врачи и парамедики очень отзывчивые и выдают бесплатно все необходимые лекарства. При необходимости назначают различные режимы, освобождающие от занятий, если физическое состояние может ухудшиться. Однако есть и те срочники, кто специально врет о своих болячках, чтобы, например, не идти в лес. Таких в армии называют шлангами.
За пару недель до начала службы у меня вылетела зубная пломба, поэтому приятно удивила возможность бесплатно ходить к зубному. За 11 месяцев все зубы я вылечил, однако отмечу длинные очереди.
Через три недели после начала службы наступил заветный день: весь наш взвод отпустили на линнуху, то есть домой на выходные. Перед этим день ушел на то, чтобы довести всю казарму до блеска. Вроде три недели - это не слишком большой срок, но мне удалось словно открыть для себя заново, что за забором есть жизнь. В армии ты и так своего рода отрезан от остального мира, да и военный городок Эмари находится в лесу, что усиливает чувство изоляции.
Правила в частях разные, но в Эмари уходить и приходить нужно в форме. Из-за этого в городе замечаешь на себе взгляды прохожих. Находясь на гражданке в форме, нельзя быть в наушниках, есть или говорить по телефону на ходу, курить в неположенном месте и покупать алкоголь. Поэтому проще как можно быстрее сменить форму на личную одежду и спокойно идти отмечать свой выходной с друзьями.
Страх и ненависть в лесу
Особое отношение в эстонской армии к марш-броскам или ряннакам. Чтобы подготовить солдат физически, первый ряннак проводится длинною только пять километров и в боевой экипировке с оружием. Постепенно дистанции удлиняются, и в добавок ко всему снаряжению добавляется увесистый походный рюкзак со всем необходимым для выживания в лесу. Все этого для того, чтобы в конце SBK успешно пройти финальный марш-бросок. В моем случае он был 15 километров с рюкзаком и обратно 15 километров без рюкзака.
Срочнику ряннаки либо нравятся, либо он их ненавидит. Мне ряннаки скорее нравились, и я научился делать так, чтобы они проходили максимально безболезненно. Солдатские ботинки особо не дышат, а влага - это прямой путь к мозолям. Тут помогает детская присыпка, и даже в летние дни лучше ходить в шерстяных носках. Также стоит носить с собой спортивный скотч и в перерывах клеить его на места, где начинают возникать мозоли. В теплую погоду лучше регулярно снимать сапоги и носки, чтобы дать ногам подышать и подсохнуть.
Рано или поздно любому молодому солдату придется попрощаться с казармой и уйти в лес. Свой первый лесной лагерь я ждал с нетерпением, но когда этот день настал, очень сильно разочаровался. Первый день в лесу мы целиком потратили на рытье окопа. Была уже поздняя зима, когда снег успел растаять и пропитать почву водой, а затем снова наступили заморозки. В итоге пришлось примерно восемь часов лопатой долбить промерзший грунт. Наш инструктор понял невыполнимость нашей задачи и разрешил выкопать один окоп на двоих. Закончили мы в глубокой темноте.
Ночевать мы должны были в палатке, которую никто из нашего отделения не умел собирать, а разобраться самостоятельно, в полной темноте и в истощенном состоянии после восьми часов рытья окопа оказалось невозможно. Благо, инструктор заметил нашу беспомощность и пришел на помощь.
Ночи в лесных лагерях тоже не особо «сонные». Если спим в палатках, кто-то всегда должен дежурить у печи и подкидывать в нее дрова. Кто-то постоянно должен патрулировать или находиться на наблюдательной позиции. А это значит, что беспрерывного и долгого сна в лесу ждать не стоит. Минимум одна обязанность на ночь обеспечена. Длительность дежурства зависит исключительно от количества людей: может быть час, а может и три. Самое худшее из этого, наверное, сидеть на позиции, потому что в патруле хотя бы не замерзаешь благодаря постоянной ходьбе.
Два месяца курса молодого бойца прошли быстро. SBK, наверное, самый неприятный период в армии из-за отношения к тебе. Командиры более строгие и не особо видят в тебе человека. Задачи не интересные и не требуют особого ума. Все занятия в рамках SBK, безусловно, важны, потому что вырабатывают базу на будущее, но это все было слишком далеко от моих представлений, что такое армия. В SBK никакой игры в войнушку или креативности - только зубрежка и монотонные упражнения. Я был рад, что это закончилось.
В средине SBK я узнал, что после его окончания отправлюсь на сержантские курсы (NAK). Не потому что я как-то по-особенному проявил себя, а потому что как журналиста меня назначили на позицию репортера, что требует умения управлять командой и, следовательно, сержантского звания. Если большинство сослуживцев уехали в Таллинн на курсы водителей, то я вместе еще с несколькими бедолагами-сержантами поехал в Куперьяновский батальон в Выру.
Воздух свободы
В Выру я пережил настоящий культурный шок. Например, начали с сослуживцами изучать местные правила и удивились тому, как и в каком ящике предписано хранить различные элементы формы в шкафу. «Мне какая разница? Храните, где хотите. Ваш шкаф - ваше дело», - ответил фельдфебель по роте. В Эмари такого отношения мы никогда не встречали, по поводу того, как и куда складывать вещи в шкаф, у нас проходил отдельный урок с инструктором.
В военном городке Таара (в котором находится Куперьяновский батальон) разрешено ходить в своей одежде в свободное время. Если в Эмари в столовою со всем взводом в строевом порядке, то в Выру не ужин можно ходить в удобное время по одиночке и в гражданском. Если за два месяца в SBK я смог побывать на линнухе всего три раза, то тут отпускали домой без каких-либо проблем, а также появилась возможность покидать военную часть по вечерам.
Первая часть сержантского курса прошла в основном лесу, где нас учили тактике отделения и взвода. Важной частью стало и обучение тому, как управлять солдатами в отделении. Все это было больше похоже на то, как я представлял себе армию. Полевых упражнений и стрельб более чем хватало.
Если за время в SBK моя физическая форма не сильно улучшилась, то в Выру пришлось серьезно заняться спортом, чтобы выполнить так называемый НАТО тест, без которого звания не дают. Я начал бегать в свободное время почти каждый день. Благо, тут отличная спортивная инфраструктура: несколько тренажерных и спортивных залов, а также поля для игры волейбол, баскетбол и футбол. Спортивный образ жизни помогали поддерживать и уроки по спорту, в которых объяснялись основы спортивной теории. Это все дало свои плоды, и я, не без усилий, но сдал НАТО тест.
Боль и слезы
Позже от нашего курса отделились парамедики и связисты. Началось обучение на инструктора взвода. По сути мы обучались обучать новых срочников, а это означало повторение того, что мы уже учили в SBK. Последние недели мы проводили на территории военного городка и давали уроки друг другу.
Сержантский курс закончился своим финальным ряннаком. В отличие от SBK, нам не говорили дистанцию, которую мы должны были пройти. Ряннак начался глубокой ночью, а до этого нас еще несколько раз поднимали по тревоге. В итоге ряннак продлился почти сутки и закончился поздно вечером. Мы прошли больше 50 километров в боевой экипировке. В одном из контрольных пунктов мы также получили канистры с водой и муляжи противотанковых мин, которые очень неудобно таскать с собой.
Где-то на тридцатом километре у меня возникла очень неприятная судорога, которая не унималась. О мозолях даже и говорить не стоит. В такие моменты очень мотивирует, что плохо не только тебе. Если другие страдают, но терпят, чем я хуже? Из нашего взвода все дошли до финиша, где нас уже ждала церемония посвящения в младшие унтер-офицеры. Все, у кого был сделан НАТО тест, получили заветное звание младшего сержанта.
Служба в столице
Последняя остановка - военный городок на Фильтри-теэ. Сразу отмечу здешнюю не самую вкусную еду в столовой по сравнению с Эмари и Выру и не лучшие условия для занятий спортом. Этот военный городок сам по себе очень небольшой, а в казарме особенно тесно.
Спустя пять месяцев я, наконец-то, оказался в своем подразделении - в центре стратегических коммуникации. Тут мы воссоединились с рядовыми, которые закончили здесь же, на Фильтри-теэ, свой водительский курс. Теперь начался наш курс по специальности.
Я, как репортер, учился писать статьи и делать видео-интервью. Совсем скоро теория подкрепилась практикой. Под конец армии в команде с оператором я смог сделать более десятка видео для ютуб-канала армии. За несколько месяцев было сделано несколько десятков интервью: от простых рядовых, до президента и генералов из структур НАТО. Звучит как журналистика, но свою прошлою работу это мне не особо напомнило. Все равно все оставалось армией: с построениями, ходьбой строем и совместными занятиями спортом.
Несмотря на наш статус медиа-солдат, мы все равно ходили в лес и обучались тактике. В фильме «Цельнометаллическая оболочка» хорошо отражена работа военного репортера: он делает свое дело, но если надо, то и пострелять может.
В военном городке на Фильтри-теэ я по полной смог оценить все радости нахождения в казарме на выходных, потому что кто-то всегда должен остаться на дежурство и быть готов при необходимости защищать военную часть. Это означает, что даже в столовую приходится ходить с автоматом и в боевом снаряжении. В таких случаях более богатые срочники платили более бедным, чтобы те за них посидели безвылазно неделю в казарме.
Пара недель до резерва - одни из самых сложных периодов в армии. Надо еще вроде как выполнять свои обязанности и найти в себе мотивацию это делать. Я вроде бы ждал резерва, и вот он наступил, а радости уже не так много. За 11 месяцев привыкаешь к армии достаточно сильно, а в первые дни резерва чувствуешь на душе пустоту.
За это время я узнал разницу между бригадой и дивизией, научился пользоваться автоматом и понимать армейские мемы. Я обрел новые знакомства и научился лучше общаться с людьми, даже не с самыми приятными. Можно ли это было сделать за 11 месяцев без армии? Наверное, да, но надо признать, что в армии было иногда очень даже весело, да и долг родине никто не отменял.