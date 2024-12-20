Американская теннисистка Кори Гауфф (20 лет) возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, пишет Forbes. За год она заработала 34,4 миллиона долларов, что стало третьим результатом в истории среди женщин.
Десятки миллионов долларов. Названо имя самой высокооплачиваемой в мире спортсменки
Из общего дохода Гауфф 9,4 миллиона долларов были заработаны на турнирах, а еще 25 миллионов - благодаря сотрудничеству с 11 компаниями.
На втором месте в рейтинге оказалась польская теннисистка Ига Свентек с доходом 23,8 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая 22,1 миллиона долларов.