Если случилась беда: узнайте, где и как можно будет получить медицинскую помощь в праздники в Таллинне

Все отделения неотложной помощи, а также Таллиннская скорая помощь обслуживают пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Вызвать скорую можно по номеру 112.

Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) открыта в понедельник, 23 декабря, с 8 до 18 часов. Во вторник, среду и четверг, 24–26 декабря, первую помощь в клинике можно получить с 9 до 14 часов. В канун Нового года, 31 декабря, Таллиннская стоматологическая клиника работает с 8 до 18 часов, а 1 января – с 10 до 14 часов. Первую помощь оказывают врач и хирург. Мустакивиский филиал клиники (Махтра, 1) закрыт 24–26 декабря, 31 декабря и 1 января.