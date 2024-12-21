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«Исправьте все, иначе подам в суд»: продажа дома обернулась для молодой семьи большими неприятностями

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Бывший дом Лилии.
Бывший дом Лилии. Фото: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija»

В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы расскажем о том, как в пригороде Раквере был приобретен дом. Новые собственники стали постоянно находить в нем какие-то недочеты, а прежним владельцам пришлось почти год туда ездить и заниматься разными исправлениями.

Лилия живет в Раквере с детства. Сегодня она расскажет о новом жилом районе на окраине города, где они с мужем построили свой первый дом.

«Я сама выросла недалеко от этого места. Это буквально в паре километров от центра города. Хорошая инфраструктура. В город ведет велодорожка», - описывает она.

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