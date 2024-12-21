«Исправьте все, иначе подам в суд»: продажа дома обернулась для молодой семьи большими неприятностями

В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы расскажем о том, как в пригороде Раквере был приобретен дом. Новые собственники стали постоянно находить в нем какие-то недочеты, а прежним владельцам пришлось почти год туда ездить и заниматься разными исправлениями.