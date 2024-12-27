Успех года «Золотая рыбка» Энели Ефимова пишет историю эстонского и мирового спорта

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

Уроженка Силламяэ Ефимова начала творить историю еще в 2019 году - тогда 12-летняя спортсменка на четырех соревнованиях завоевала 18 золотых медалей и установила десять рекордов Эстонии.

Страна была потрясена, однако Ефимова на этих достижениях не остановилась. Год спустя - 7 ноября 2020 года - она установила взрослый рекорд страны. На дистанции 200 метров брассом – 2.24,19.

В том же году она была удостоена титула лучшей пловчихи года, став самой юной спортсменкой за всю историю. Ефимова продолжила триумфальную карьеру, установив за четыре года множество новых рекордов.

Уходящий год оказался очень успешным для Энели Ефимовой. Она стала чемпионкой Европы - на прошедших в Белграде титульных соревнованиях заняла первое место на стометровке брассом. На юниорском чемпионате Европы по плаванию в Вильнюсе завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров брассом, а в полуфинале установила новый рекорд Эстонии, проплыв дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды.

Затем Олимпиада в Париже. Вся страна, затаив дыхание, следила за выступлениями нашей пловчихи, конкуренцию которой составляли сильнейшие спортсменки мира. И вот оно - седьмое место в финале женского заплыва на 100 метров брассом.

Всего четыре месяца спустя - новое историческое достижение. Энели впервые в истории нашей страны завоевала бронзу чемпионата мира по плаванию. Можно с уверенностью утверждать, что самые яркие достижения у нее только впереди.

Болеем за Энели!