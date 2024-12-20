Сейчас предприниматель должен регистрироваться в иностранном государстве в качестве налогообязанного по налогу с оборота, как только у него там возникает оборот. Без такой регистрации предприниматель имеет право действовать только в стране пребывания, если его оборот не превышает установленного в ней порога. В Эстонии это 40 000 евро в год.

Теперь же предприниматель сможет осуществлять свою деятельность в других государствах ЕС до установленного там лимита по налогу с оборота без регистрации как налогообязанный, если его общий оборот в ЕС не превышает 100 000 евро. Для этого нужно подать заявление в Налогово-таможенный департамент.

Обязательство по отчетности в области устойчивого развития

С 2025 года обязательство по отчетности в области устойчивого развития распространяется на все крупные предприятия, которые в течение двух лет подряд соответствуют как минимум двум из следующих критериев: 250 и более работников, доход от продаж 50 миллионов евро, объем баланса 25 миллионов евро. С 2026 года – и на остальные котирующиеся на бирже предприятия (кроме микропредприятий), а также малые и несложные кредитные организации и кэптивных страховщиков. В общей сложности это затронет около 350 эстонских предприятий.

Кроме того, на 25 процентов вырастут пороговые значения для проведения аудиторского контроля и проверки за 2024 хозяйственный год.

Электронное выставление счетов станет более гибким