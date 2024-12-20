Недавний опрос, проведенный исследовательской фирмой Norstat, показал, что шесть из десяти водителей не обновляли свои знания о правилах дорожного движения в течение последних пяти лет. При этом большинство людей считает, что регулярное напоминание о правилах дорожного движения необходимо: три четверти респондентов полагают, что это следует делать хотя бы раз в пять лет.
Опрос: 60 процентов водителей не обновляли свои знания о ПДД в последние пять лет
«Почти две трети водителей, имеющих права более пяти лет, признали, что за последние пять лет они не освежали свои знания о правилах дорожного движения, - прокомментировал результаты опроса эксперт по дорожному движению и член правления OÜ Autosõit Индрек Мадар. - Около четверти респондентов отметили, что обновляют свои знания хотя бы раз в год, а почти пятая часть делает это не реже раза в три года».
Доля мужчин, которые напоминают себе о правилах дорожного движения хотя бы раз в три года или чаще, немного выше - 46%. Среди женщин этот показатель составил 40%, следует из опроса, проведенного в ноябре фирмой Norstat по заказу пивоваренной компании Saku Õlletehas.
В рамках исследования у участников, которые принимают участие в дорожном движении в качестве водителей, а также велосипедистов и пешеходов, спрашивали, считают ли они необходимым регулярно напоминать себе о правилах дорожного движения и повышать уровень знаний в этой области.
«Половина водителей уверены, что обновлять знания необходимо раз в год или хотя бы раз в три года, - отметил Индрек Мадар. - Еще 26% респондентов считают, что это можно делать раз в пять лет. Таким образом, 75% участников опроса считают важным обновлять знания и напоминать себе правила движения».
По словам председателя правления Saku Õlletehas Яана Хярмса, компания регулярно предоставляет своим сотрудникам, ежегодно проезжающим на рабочих автомобилях более 1,5 миллиона километров, возможность освежать знания о правилах дорожного движения и принципах безопасного вождения.
«На дороге мы в значительной степени полагаемся на то, что когда-то изучили, и на свои устоявшиеся привычки. Наш опыт в обучении сотрудников показывает, что напоминание о правилах дорожного движения и их объяснение улучшают поведение каждого водителя на дороге. Поэтому, если бы больше водителей регулярно обновляли свои знания, общая ситуация на дорогах, безусловно, улучшилась бы», - отметил Хярмс.
Респондентов также спрашивали, каким образом им было бы удобнее всего изучать правила дорожного движения. Большинство считают, что лучше всего это делать, решая тесты.
«Из всех, у кого есть водительские права, 77% предпочли бы решать тесты с пояснениями правильных ответов. Около 10% предпочли бы перечитать Закон о дорожном движении, и, к счастью, лишь 9% заявили, что вообще не заинтересованы в изучении правил», - сказал Мадар.
Еще выше интерес к решению тестов - 86% - оказался среди молодых людей, то есть среди респондентов в возрасте 18-29 лет.
Также около 70% участников опроса заявили, что Департамент транспорта должен сделать вопросы теоретического экзамена общедоступными и бесплатными.
«Участники дорожного движения - как водители, так и все остальные - явно хотят решать эти тесты. Поэтому я призываю министерство и Департамент транспорта сделать экзаменационные вопросы открытыми, чтобы люди могли легко и с минимальными для государства затратами вносить личный вклад в улучшение поведения на дороге».
Заказанный Saku Õlletehas опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat с 15 по 21 ноября этого года среди 1000 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет.