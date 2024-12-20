Опрос: 60 процентов водителей не обновляли свои знания о ПДД в последние пять лет

«Почти две трети водителей, имеющих права более пяти лет, признали, что за последние пять лет они не освежали свои знания о правилах дорожного движения, - прокомментировал результаты опроса эксперт по дорожному движению и член правления OÜ Autosõit Индрек Мадар. - Около четверти респондентов отметили, что обновляют свои знания хотя бы раз в год, а почти пятая часть делает это не реже раза в три года».

Доля мужчин, которые напоминают себе о правилах дорожного движения хотя бы раз в три года или чаще, немного выше - 46%. Среди женщин этот показатель составил 40%, следует из опроса, проведенного в ноябре фирмой Norstat по заказу пивоваренной компании Saku Õlletehas.

В рамках исследования у участников, которые принимают участие в дорожном движении в качестве водителей, а также велосипедистов и пешеходов, спрашивали, считают ли они необходимым регулярно напоминать себе о правилах дорожного движения и повышать уровень знаний в этой области.

«Половина водителей уверены, что обновлять знания необходимо раз в год или хотя бы раз в три года, - отметил Индрек Мадар. - Еще 26% респондентов считают, что это можно делать раз в пять лет. Таким образом, 75% участников опроса считают важным обновлять знания и напоминать себе правила движения».