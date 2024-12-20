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Недавно ставший отцом и забивший великолепный гол в ворота «Челси» Маркус Поом: сумасшедшая неделя!

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Маркус Поом.
Маркус Поом. Фото: TONY O BRIEN

По словам игрока сборной Эстонии по футболу Маркуса Поома, его неделя была сумасшедшей: сначала полузащитник стал отцом, а затем забил гол в ворота лондонского «Челси» в матче Лиги конференций.

«Челси» вышел вперед в середине первого тайма, когда в клубе Маркуса Поома Shamrock Rovers произошла неразбериха между защитником и вратарем, чем отлично воспользовался нападающий хозяев Марк Гию.

Всего через четыре минуты Поом сравнял счет, забив действительно красивый гол. После розыгрыша углового он нанес удар с линии штрафной, и мяч, рикошетом от полузащитника «Челси» Чезаре Касадеи, влетел в ворота.

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