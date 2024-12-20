Эксперт: у таллинского рынка недвижимости впереди год роста

«После двух-трех лет, когда деньги уходили из сектора недвижимости в другие места, в следующем году они снова начнут возвращаться. В уходящем году на рынке недвижимости наблюдалась тенденция роста, и общий объем сделок к ноябрю уже достиг объема 2023 года», - прокомментировал Мартин Вахтер завершающийся год в сфере недвижимости, приводя конкретные цифры: общий объем сделок с недвижимостью в Таллинне в прошлом году составил 1,9 миллиарда евро, а в этом году, по предварительным оценкам, он составит 2,1 миллиарда евро. Для сравнения, в 2021 и 2022 годах эти показатели составляли 2,4 и 2,3 миллиарда евро соответственно.

На таллиннском рынке квартир в первом квартале было совершено 1729 сделок, во втором - 1900, в третьем - 2134, а за первые два месяца последнего квартала года - уже 1623 сделки. «Хотя текущая активность в заключении сделок всё ещё примерно на четверть ниже, чем на пике трёхлетней давности, рост в этом году был стабильным, и количество продаж таллиннских квартир увеличивалось как минимум на одну десятую каждый квартал», - сказал Вахтер.

По мнению руководителя 1Partner, продолжающийся уже в течение года рост связан прежде всего со значительным снижением Euribor и умеренным ростом заработной платы. «Поскольку средняя цена за квадратный метр на увеличилась, недвижимость снова стала для людей более доступной», - объяснил Вахтер.