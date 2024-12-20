Желая отомстить девушке, юноша устроил пожар, уничтоживший несколько гаражей

Разрушения, которые открываются взгляду в центре поселка, впечатляют: обугленные поленья сложены в кучи, остовы различных бытовых предметов лежат вперемешку.

Арнольд делится переживаниями, так как пожар уничтожил стройматериалы, подготовленные для ремонта сельского дома. Лишь в последний момент ему удалось выкатить машину из гаража, чтобы ее не охватил огонь.

Как слышали местные жители, поджигателям был один из местных, который хотел отомстить и поджег гараж своей возлюбленной. Однако ветер в тот вечер был неблагоприятным, и огонь распространился на гораздо более обширную территорию.

«Ну, говорят, что мужчину задержали. У них были какие-то разногласия с его сожительницей. У нее первый гараж, говорят, что его и подожгли. Подробностей не знаем, правда это или нет, но его увезли в полицию», - поделились соседи.

Спустя некоторое время после тушения пожара полицейским удалось найти поджигателя.

«Мужчина признал свою вину в совершении преступления. В настоящее время ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Также известно, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ведется следствие», - сообщили в полиции.

Государственная полиция сообщает, что во время совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией 1,90 промилле в крови.