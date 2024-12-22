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Осторожно, двери закрываются! Читайте, как будут работать магазины в праздники

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В предпраздничные дни магазины могут быть переполнены.
В предпраздничные дни магазины могут быть переполнены. Фото: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Впереди жителей Эстонии ждут длинные праздничные выходные. Для всех, кто планирует в последний момент купить продукты для праздничного стола или подарки, Rus.Postimees узнал, как будут работать магазины в Рождество и первый день нового года.

Руководитель по коммуникации Selver Марианн Ярвела сообщила, что их магазины будут работать все праздники: 24 декабря с 9.00 до 19.00, 25 и 26 декабря с 10.00 до 22.00. «В первый день нового года двери магазинов откроются в 12 часов и закроются в десять часов вечера», - уточнила она.

Интернет-магазин Selver 25 декабря и 1 января работать не будет. Заранее заказать доставку на дом на эти дни также невозможно.

Магазины Selver закрываться в праздники не будут.
Магазины Selver закрываться в праздники не будут. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Руководители по коммуникации Prisma Peremarket AS Керту Кярк рассказала, что с 20 по 22 декабря помимо Mustamäe, Lasnamäe, Sikupilli, Sõbra и Vanalinna Prisma круглосуточно открыты также Rocca al Mare, Kristiine, Narva и Annelinna Prisma (закроются в воскресенье, 22 декабря, в 23.00).

24 декабря Rocca al Mare, Kristiine, Annelinna и Rapla Prisma будут открыты с 8.00 до 21.00, Narva Prisma - с 7.00 до 00.00, а Roo, Tiskre и Maardu - с 7.00 до 21.00. Mustamäe, Lasnamäe, Sikupilli, Sõbra и Vanalinna Prisma будут открыты круглосуточно.

31 декабря Rocca al Mare, Kristiine, Annelinna и Rapla Prisma будут открыты с 8.00 до 22.00, Narva, Roo, Tiskre и Maardu - с 7.00 до 22.00. Mustamäe, Lasnamäe, Sikupilli, Sõbra и Vanalinna Prisma - круглосуточно.

1 января Rocca al Mare, Kristiine, Annelinna, Rapla, Roo, Tiskre и Maardu Prisma будут открыты с 10.00 до 23.00, Narva Prisma - с 10.00 до 00.00. Остальные магазины - круглосуточно.

Окна доставки интернет-магазина: 24 декабря с 10.00 до 16.00, 26 декабря - с 16.00 до 22.00, 31 декабря - с 10.00 до 16.00. Доставки нет 25 декабря и 1 января.

Перед праздниками магазины Prisma работают круглосуточно.
Перед праздниками магазины Prisma работают круглосуточно. Фото: Tairo Lutter

По словам руководителя по коммуникации Maxima Яники Яаго, в праздничные дни магазины будут работать по сокращенному графику, но полностью закрывать двери не будут.

24 декабря все магазины будут открыты с 8.00 до 21.00. Круглосуточные магазины тоже закроются в этот день в девять вечера. 25 декабря все магазины будут открыты с 10.00 до 22.00. Исключением станут два таллиннских круглосуточных магазина, которые также откроются в десять утра и не будут закрываться вплоть до десяти вечера 31 декабря. 26 декабря все магазины будут работать по обычному графику.

31 декабря с 8.00 до 21.00 будут открыты семь магазинов в Таллинне (Лаагна-теэ, 80, Паэпарги, 57, Смуули, 9, Таммсааре-теэ, 133, Вильде-теэ, 75/77, Тондираба, 7, Ыйсмяэ-теэ, 46), три в Тарту (Кальда-теэ, 15, Нарвское шоссе, 112 и Туру, 14), один в Йыхви (Раквереская улица, 29), два в Кохтла-Ярве (Ярвекюла-теэ, 50 и Пуру-теэ, 77), один в Курессааре (Таллиннская улица, 64), один в Маарду (Кеэмикуте, 2), один в Нарве (Солдина, 20), один в Силламяэ (Павлова, 1а), один в Валга (Яама, 2b) и один в Выру (Кооли, 2).

С 8.00 до 22.00 будут открыты по одному магазину в Таллинне (Мадала, 5а/Туулемаа, 20), в Нарве (Креэнхольми, 52/54), в Пярну (Рижское шоссе, 131) и в Тарту (Выру, 55f). Как уже писалось выше, круглосуточные магазины также закроются в 22.00. Все остальные магазины 31 декабря будут работать с 8.00 до 20.00.

1 января магазины Maxima будут открыты с 12.00 до 22.00. «Наша статистика показывает, что 1 января посетителей меньше, чем обычно, но многие клиенты все равно хотят делать покупки в этот день, поэтому наши двери для них открыты», - пояснила Яаго.

В первый день нового года магазины Maxima откроются только в 12 часов.
В первый день нового года магазины Maxima откроются только в 12 часов. Фото: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Магазины Rimi 24 декабря откроются по обычному графику, а закроются в 19.00. Исключением будут Pae Rimi, Tartu Kesklinna Rimi и Sepa Rimi (с 9.00 до 19.00), Laagna Rimi (с 8.00 до 19.00); Tornimäe Rimi (закрыт), магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с 08:00 до 00:00).

25 декабря откроются в 10.00 и закроются в 20.00. Исключения: магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с 8.00 до 00.00), Tornimäe Rimi, Tartu Sepa Rimi, Tartu kesklinna Mini Rimi и Pärnu Härma Rimi будут закрыты.

26 декабря откроются в 10.00 и закроются согласно обычному графику работы. Исключение: Pae Rimi, Akadeemia Rimi и Tartu Tuglase Rimi (с 10.00 до 20.00), Tornimäe Rimi (с 10.00 до 18.00), магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с 8.00 до 00.00), Tartu Sepa Rimi - закрыт.

31 декабря магазины откроются по обычному графику и закроются на час раньше. Исключение: Pae Rimi и Tornimäe Rimi (с 9.00 до 21.00), Laagna Rimi и Saue Rimi (с 8.00 до 21.00), магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с 8.00 до 00.00), Tartu Sepa Rimi (с 8.00 до 18.00).

1 января магазины откроются в 12.00 и закроются согласно обычному графику. Исключение: магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с8.00 до 00.00), Pääsküla Rimi (с 12.00 до 22.00).

А также 1 января будут закрыты следующие магазины Rimi: Akadeemia, Läänemere, Tornimäe, Vanalinna, Saku, Tartu Sepa, Tartu Aardla, Tartu Kaunase, Tartu Tuglase, Tartu Tähe, Tartu kesklinna, Pärnu Härma, Võru Koreli, Jõgeva, Põlva, Tapa, Elva.

1 января некоторые магазины Rimi будут закрыты.
1 января некоторые магазины Rimi будут закрыты. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

У магазинов Coop нет единого графика работы в праздничные дни и применяется индивидуальный подход, поэтому проверить, как будет работать интересующий вас магазин можно на официальном сайте торговой сети (надо выбрать карту с расположением всех магазинов, ввести адрес нужного вам магазина и открыть подробную информацию).

Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо сказал, что в праздничные дни торговая сеть изменила режим работы своих магазинов таким образом, чтобы сотрудники могли проводить больше времени со своими семьями.

«В зависимости от кооператива и региона мы сократили время работы магазинов и запланировали оставить закрытыми некоторые магазины в Новый год», - добавил он.

Некоторые магазины Coop в праздники будут закрыты.
Некоторые магазины Coop в праздники будут закрыты. Фото: Elmo Riig

У магазинов Grossi также нет единого графика работы в праздники. Магазины будут работать ежедневно, но по сокращенному графику. Как работает нужный вам магазин, можно посмотреть здесь.

Магазины Grossi будут работать по сокращенному графику.
Магазины Grossi будут работать по сокращенному графику. Фото: Marko Saarm

Магазины Lidl 24 декабря будут открыты с 8.00 до 19.00, 25 декабря - с 9.00 до 22.00, 26 декабря - с 8.00 до 22.00, а 31 декабря - с 8.00 до 20.00. В первый день нового года все магазины Lidl будут закрыты. 

«Мы ставим на первое место физическое и эмоциональное благополучие наших сотрудников, поэтому уже второй год подряд даем им возможность провести праздники с семьей и друзьями», - заявили в Lidl.
«Мы ставим на первое место физическое и эмоциональное благополучие наших сотрудников, поэтому уже второй год подряд даем им возможность провести праздники с семьей и друзьями», - заявили в Lidl. Фото: Margus Ansu

И подарки можно купить в последний момент

Торговые центры Rocca al Mare и Kristiine 24 декабря и 31 декабря будут работать с 10.00 до 19.00, а 25 декабря и 1 января будут закрыты.

25 декабря и 1 января торговые центры Rocca al Mare и Kristiine работать не будут.
25 декабря и 1 января торговые центры Rocca al Mare и Kristiine работать не будут. Фото: Lugeja foto

Руководитель по маркетингу T1 Керту Роома сообщила, что в праздники будут каждый день открыты Selver, колесо обозрения Skywheel of Tallinn и Super Skypark. Фильмы в кинотеатре также будут крутить ежедневно.

Остальные магазины и прочие поставщики услуг в торговом центре 25 декабря и 1 января в основном будут закрыты. Но большинство мест общественного питания будут работать.

У колеса обозрения выходных не будет.
У колеса обозрения выходных не будет. Фото: Madis Sinivee/Postimees

Торговый центр Ülemiste 24 декабря будет работать с 10.00 до 18.00, 26 и 31 декабря - с 10.00 до 19.00, а 25 декабря и 1 января будет закрыт.

Кинотеатр 24 декабря будет работать с 10.30 до 16.00, 26 декабря - с с 10.30 до 19.00, 31 декабря с с 10.30 до 17.00, а 25 декабря и 1 января будет закрыт.

Торговый центр Ülemiste будет открыт и в праздники.
Торговый центр Ülemiste будет открыт и в праздники. Фото: Martin Pedaja

Нарвские торговые центры Astri и Fama 24 и 31 декабря будут работать с 10.00 до 18.00, 25 декабря - с 12.00 до 20.00, 26 декабря - с 10.00 до 20.00, а 1 января будут закрыты.

Йыхвиский торговый центр Pargi 24 и 31 декабря будет работать с 10.00 до 18.00, 26 декабря - с 10.00 до 20.00, а 25 декабря и 1 января будет закрыт.

Продуктовый и алкогольный магазины в торговом центре Pargi будут работать по своему собственному графику.
Продуктовый и алкогольный магазины в торговом центре Pargi будут работать по своему собственному графику. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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