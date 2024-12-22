Осторожно, двери закрываются! Читайте, как будут работать магазины в праздники

24 декабря все магазины будут открыты с 8.00 до 21.00. Круглосуточные магазины тоже закроются в этот день в девять вечера. 25 декабря все магазины будут открыты с 10.00 до 22.00. Исключением станут два таллиннских круглосуточных магазина, которые также откроются в десять утра и не будут закрываться вплоть до десяти вечера 31 декабря. 26 декабря все магазины будут работать по обычному графику.

31 декабря с 8.00 до 21.00 будут открыты семь магазинов в Таллинне (Лаагна-теэ, 80, Паэпарги, 57, Смуули, 9, Таммсааре-теэ, 133, Вильде-теэ, 75/77, Тондираба, 7, Ыйсмяэ-теэ, 46), три в Тарту (Кальда-теэ, 15, Нарвское шоссе, 112 и Туру, 14), один в Йыхви (Раквереская улица, 29), два в Кохтла-Ярве (Ярвекюла-теэ, 50 и Пуру-теэ, 77), один в Курессааре (Таллиннская улица, 64), один в Маарду (Кеэмикуте, 2), один в Нарве (Солдина, 20), один в Силламяэ (Павлова, 1а), один в Валга (Яама, 2b) и один в Выру (Кооли, 2).

С 8.00 до 22.00 будут открыты по одному магазину в Таллинне (Мадала, 5а/Туулемаа, 20), в Нарве (Креэнхольми, 52/54), в Пярну (Рижское шоссе, 131) и в Тарту (Выру, 55f). Как уже писалось выше, круглосуточные магазины также закроются в 22.00. Все остальные магазины 31 декабря будут работать с 8.00 до 20.00.

1 января магазины Maxima будут открыты с 12.00 до 22.00. «Наша статистика показывает, что 1 января посетителей меньше, чем обычно, но многие клиенты все равно хотят делать покупки в этот день, поэтому наши двери для них открыты», - пояснила Яаго.

В первый день нового года магазины Maxima откроются только в 12 часов. Фото: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees