Впереди жителей Эстонии ждут длинные праздничные выходные. Для всех, кто планирует в последний момент купить продукты для праздничного стола или подарки, Rus.Postimees узнал, как будут работать магазины в Рождество и первый день нового года.
Осторожно, двери закрываются! Читайте, как будут работать магазины в праздники
Руководитель по коммуникации Selver Марианн Ярвела сообщила, что их магазины будут работать все праздники: 24 декабря с 9.00 до 19.00, 25 и 26 декабря с 10.00 до 22.00. «В первый день нового года двери магазинов откроются в 12 часов и закроются в десять часов вечера», - уточнила она.
Интернет-магазин Selver 25 декабря и 1 января работать не будет. Заранее заказать доставку на дом на эти дни также невозможно.
Руководители по коммуникации Prisma Peremarket AS Керту Кярк рассказала, что с 20 по 22 декабря помимо Mustamäe, Lasnamäe, Sikupilli, Sõbra и Vanalinna Prisma круглосуточно открыты также Rocca al Mare, Kristiine, Narva и Annelinna Prisma (закроются в воскресенье, 22 декабря, в 23.00).
24 декабря Rocca al Mare, Kristiine, Annelinna и Rapla Prisma будут открыты с 8.00 до 21.00, Narva Prisma - с 7.00 до 00.00, а Roo, Tiskre и Maardu - с 7.00 до 21.00. Mustamäe, Lasnamäe, Sikupilli, Sõbra и Vanalinna Prisma будут открыты круглосуточно.
31 декабря Rocca al Mare, Kristiine, Annelinna и Rapla Prisma будут открыты с 8.00 до 22.00, Narva, Roo, Tiskre и Maardu - с 7.00 до 22.00. Mustamäe, Lasnamäe, Sikupilli, Sõbra и Vanalinna Prisma - круглосуточно.
1 января Rocca al Mare, Kristiine, Annelinna, Rapla, Roo, Tiskre и Maardu Prisma будут открыты с 10.00 до 23.00, Narva Prisma - с 10.00 до 00.00. Остальные магазины - круглосуточно.
Окна доставки интернет-магазина: 24 декабря с 10.00 до 16.00, 26 декабря - с 16.00 до 22.00, 31 декабря - с 10.00 до 16.00. Доставки нет 25 декабря и 1 января.
По словам руководителя по коммуникации Maxima Яники Яаго, в праздничные дни магазины будут работать по сокращенному графику, но полностью закрывать двери не будут.
24 декабря все магазины будут открыты с 8.00 до 21.00. Круглосуточные магазины тоже закроются в этот день в девять вечера. 25 декабря все магазины будут открыты с 10.00 до 22.00. Исключением станут два таллиннских круглосуточных магазина, которые также откроются в десять утра и не будут закрываться вплоть до десяти вечера 31 декабря. 26 декабря все магазины будут работать по обычному графику.
31 декабря с 8.00 до 21.00 будут открыты семь магазинов в Таллинне (Лаагна-теэ, 80, Паэпарги, 57, Смуули, 9, Таммсааре-теэ, 133, Вильде-теэ, 75/77, Тондираба, 7, Ыйсмяэ-теэ, 46), три в Тарту (Кальда-теэ, 15, Нарвское шоссе, 112 и Туру, 14), один в Йыхви (Раквереская улица, 29), два в Кохтла-Ярве (Ярвекюла-теэ, 50 и Пуру-теэ, 77), один в Курессааре (Таллиннская улица, 64), один в Маарду (Кеэмикуте, 2), один в Нарве (Солдина, 20), один в Силламяэ (Павлова, 1а), один в Валга (Яама, 2b) и один в Выру (Кооли, 2).
С 8.00 до 22.00 будут открыты по одному магазину в Таллинне (Мадала, 5а/Туулемаа, 20), в Нарве (Креэнхольми, 52/54), в Пярну (Рижское шоссе, 131) и в Тарту (Выру, 55f). Как уже писалось выше, круглосуточные магазины также закроются в 22.00. Все остальные магазины 31 декабря будут работать с 8.00 до 20.00.
1 января магазины Maxima будут открыты с 12.00 до 22.00. «Наша статистика показывает, что 1 января посетителей меньше, чем обычно, но многие клиенты все равно хотят делать покупки в этот день, поэтому наши двери для них открыты», - пояснила Яаго.
Магазины Rimi 24 декабря откроются по обычному графику, а закроются в 19.00. Исключением будут Pae Rimi, Tartu Kesklinna Rimi и Sepa Rimi (с 9.00 до 19.00), Laagna Rimi (с 8.00 до 19.00); Tornimäe Rimi (закрыт), магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с 08:00 до 00:00).
25 декабря откроются в 10.00 и закроются в 20.00. Исключения: магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с 8.00 до 00.00), Tornimäe Rimi, Tartu Sepa Rimi, Tartu kesklinna Mini Rimi и Pärnu Härma Rimi будут закрыты.
26 декабря откроются в 10.00 и закроются согласно обычному графику работы. Исключение: Pae Rimi, Akadeemia Rimi и Tartu Tuglase Rimi (с 10.00 до 20.00), Tornimäe Rimi (с 10.00 до 18.00), магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с 8.00 до 00.00), Tartu Sepa Rimi - закрыт.
31 декабря магазины откроются по обычному графику и закроются на час раньше. Исключение: Pae Rimi и Tornimäe Rimi (с 9.00 до 21.00), Laagna Rimi и Saue Rimi (с 8.00 до 21.00), магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с 8.00 до 00.00), Tartu Sepa Rimi (с 8.00 до 18.00).
1 января магазины откроются в 12.00 и закроются согласно обычному графику. Исключение: магазин самообслуживания в районе Ноблесснер (с8.00 до 00.00), Pääsküla Rimi (с 12.00 до 22.00).
А также 1 января будут закрыты следующие магазины Rimi: Akadeemia, Läänemere, Tornimäe, Vanalinna, Saku, Tartu Sepa, Tartu Aardla, Tartu Kaunase, Tartu Tuglase, Tartu Tähe, Tartu kesklinna, Pärnu Härma, Võru Koreli, Jõgeva, Põlva, Tapa, Elva.
У магазинов Coop нет единого графика работы в праздничные дни и применяется индивидуальный подход, поэтому проверить, как будет работать интересующий вас магазин можно на официальном сайте торговой сети (надо выбрать карту с расположением всех магазинов, ввести адрес нужного вам магазина и открыть подробную информацию).
Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо сказал, что в праздничные дни торговая сеть изменила режим работы своих магазинов таким образом, чтобы сотрудники могли проводить больше времени со своими семьями.
«В зависимости от кооператива и региона мы сократили время работы магазинов и запланировали оставить закрытыми некоторые магазины в Новый год», - добавил он.
У магазинов Grossi также нет единого графика работы в праздники. Магазины будут работать ежедневно, но по сокращенному графику. Как работает нужный вам магазин, можно посмотреть здесь.
Магазины Lidl 24 декабря будут открыты с 8.00 до 19.00, 25 декабря - с 9.00 до 22.00, 26 декабря - с 8.00 до 22.00, а 31 декабря - с 8.00 до 20.00. В первый день нового года все магазины Lidl будут закрыты.
И подарки можно купить в последний момент
Торговые центры Rocca al Mare и Kristiine 24 декабря и 31 декабря будут работать с 10.00 до 19.00, а 25 декабря и 1 января будут закрыты.
Руководитель по маркетингу T1 Керту Роома сообщила, что в праздники будут каждый день открыты Selver, колесо обозрения Skywheel of Tallinn и Super Skypark. Фильмы в кинотеатре также будут крутить ежедневно.
Остальные магазины и прочие поставщики услуг в торговом центре 25 декабря и 1 января в основном будут закрыты. Но большинство мест общественного питания будут работать.
Торговый центр Ülemiste 24 декабря будет работать с 10.00 до 18.00, 26 и 31 декабря - с 10.00 до 19.00, а 25 декабря и 1 января будет закрыт.
Кинотеатр 24 декабря будет работать с 10.30 до 16.00, 26 декабря - с с 10.30 до 19.00, 31 декабря с с 10.30 до 17.00, а 25 декабря и 1 января будет закрыт.
Нарвские торговые центры Astri и Fama 24 и 31 декабря будут работать с 10.00 до 18.00, 25 декабря - с 12.00 до 20.00, 26 декабря - с 10.00 до 20.00, а 1 января будут закрыты.
Йыхвиский торговый центр Pargi 24 и 31 декабря будет работать с 10.00 до 18.00, 26 декабря - с 10.00 до 20.00, а 25 декабря и 1 января будет закрыт.