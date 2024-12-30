ДЕЛО ГОДА Ирене Кяосаар и Нарва: интеграция и переход на эстонский должны идти из любви

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

В прошлом глава Фонда интеграции и чиновник Министерства образования Ирене Кяосаар выиграла конкурс на место директора Нарвской эстонской гимназии в 2022 году, хотя в Нарву приехала еще в 2019 году. Ирене всегда отстаивала необходимость единой эстонской школы. В этом году то, что она давно предлагала, стало воплощаться в жизнь - переход на эстоноязычное образование начался в первых и четвертых классах.

Кяосаар отмечает, что общественный дискурс изменился: если раньше обсуждали, зачем нужен этот переход, то сегодня главный вопрос, как его осуществлять максимально эффективно.

По мнению Кяосаар, успешная реализация реформ требует не только изменения образовательных программ, но и создания благоприятной среды для всех участников процесса: учителей, учеников и родителей.

Ее деятельность получила высокую оценку не только в Нарве, но и на общегосударственном уровне. СМИ подчеркивают ее важную роль в налаживании интеграции этнических меньшинств в эстонское общество. Она верит, что образование может стать мостом между разными культурами и залогом гармоничного развития общества.

Ирене Кяосаар - пример человека, который своим трудом меняет общество к лучшему. Ее усилия вдохновляют на сотрудничество и укрепление взаимопонимания в многонациональной Эстонии, а Нарвская эстонская гимназия может похвастаться ярким, мудрым и достойным руководителем.