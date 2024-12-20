Поспешите: в предстоящие праздники таллиннские станции приема отходов будут закрыты

Если вы хотите до конца года избавиться от ненужных вещей, скопившихся дома, отнести их на станции приема отходов, входящих в состав Таллиннского центра экономики замкнутого цикла, и в Лиллекюлаский центр экономики замкнутого цикла следует до рождественских праздников.