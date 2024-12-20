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Поспешите: в предстоящие праздники таллиннские станции приема отходов будут закрыты

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Лиллекюлаский центр цикличной экономики.
Лиллекюлаский центр цикличной экономики. Фото: Talinna Strateegiakeskus

Если вы хотите до конца года избавиться от ненужных вещей, скопившихся дома, отнести их на станции приема отходов, входящих в состав Таллиннского центра экономики замкнутого цикла, и в Лиллекюлаский центр экономики замкнутого цикла следует до рождественских праздников.

В сочельник, 24 декабря, в Рождество, 25 и 26 декабря, а также в Новый год, 1 января, все станции приема отходов и Лиллекюлаский центр экономики замкнутого цикла будут закрыты.

В понедельник, 23 декабря, станции будут работать по зимнему графику с 14:00 до 19:00. Лиллекюлаский центр экономики замкнутого цикла открыт с 11:00 до 18:00.

Адреса и прейскурант таллиннских станций приема отходов приведены на сайте.

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