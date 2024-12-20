Украинский полковник на фронте: мы продержимся еще год

Подобное ранее не случалось в условиях полномасштабной войны. В последние месяцы командиры украинских фронтовых подразделений все чаще открыто высказывают под своими именами критику в адрес стратегии ведения боевых действий. Они выдвигают предложения по реформированию системы управления армией, указывая на допущенные ошибки при отражении непрекращающихся атак российских войск. Многие офицеры откровенно пишут в социальных сетях о своем разочаровании общей ситуацией, сложившейся в украинском обществе.

Полковник Александр Слипко, начальник штаба одной из самых мощных и крупных единиц украинской армии - 93-й механизированной бригады, - не является исключением. Postimees беседовал с ним в конце марта, а затем снова - неделю назад. За эти девять месяцев 34-летний Слипко заметно изменился: он стал гораздо более пессимистичным и ироничным. Если весной, описывая происходящее на фронте, он тщательно подбирал слова, то теперь говорит предельно откровенно, не скрывая своих эмоций.