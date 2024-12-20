Полковник Александр Слипко, который уже почти три года находится на передовой, некоторое время назад начал ощущать, что борьба за Украину теперь полностью легла на плечи солдат.
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Украинский полковник на фронте: мы продержимся еще год
Подобное ранее не случалось в условиях полномасштабной войны. В последние месяцы командиры украинских фронтовых подразделений все чаще открыто высказывают под своими именами критику в адрес стратегии ведения боевых действий. Они выдвигают предложения по реформированию системы управления армией, указывая на допущенные ошибки при отражении непрекращающихся атак российских войск. Многие офицеры откровенно пишут в социальных сетях о своем разочаровании общей ситуацией, сложившейся в украинском обществе.