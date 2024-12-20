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Украинский полковник на фронте: мы продержимся еще год

Перевод: Ева Ойжинская
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Солдаты 93-й механизированной бригады Украины в Донецкой области в декабре прошлого года.
Солдаты 93-й механизированной бригады Украины в Донецкой области в декабре прошлого года. Фото: Thomas Peter/Reuters/Scanpix

Полковник Александр Слипко, который уже почти три года находится на передовой, некоторое время назад начал ощущать, что борьба за Украину теперь полностью легла на плечи солдат.

Подобное ранее не случалось в условиях полномасштабной войны. В последние месяцы командиры украинских фронтовых подразделений все чаще открыто высказывают под своими именами критику в адрес стратегии ведения боевых действий. Они выдвигают предложения по реформированию системы управления армией, указывая на допущенные ошибки при отражении непрекращающихся атак российских войск. Многие офицеры откровенно пишут в социальных сетях о своем разочаровании общей ситуацией, сложившейся в украинском обществе.

Полковник Александр Слипко, начальник штаба одной из самых мощных и крупных единиц украинской армии - 93-й механизированной бригады, - не является исключением. Postimees беседовал с ним в конце марта, а затем снова - неделю назад. За эти девять месяцев 34-летний Слипко заметно изменился: он стал гораздо более пессимистичным и ироничным. Если весной, описывая происходящее на фронте, он тщательно подбирал слова, то теперь говорит предельно откровенно, не скрывая своих эмоций.

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