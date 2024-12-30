Олег Иванов рассказал, чем будет заниматься без партии Koos

В пятницу, 13 декабря, Олег Иванов, один из основателей Koos, бежавший в 2023 году в Россию, объявил о своем выходе из партии. Он пояснил, что намерен посвятить себя другим важным проектам. Мы узнали, стало ли это решение неожиданным для его однопартийцев, и чем Иванов планирует заниматься в дальнейшем.