В пятницу, 13 декабря, Олег Иванов, один из основателей Koos, бежавший в 2023 году в Россию, объявил о своем выходе из партии. Он пояснил, что намерен посвятить себя другим важным проектам. Мы узнали, стало ли это решение неожиданным для его однопартийцев, и чем Иванов планирует заниматься в дальнейшем.
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Олег Иванов рассказал, чем будет заниматься без партии Koos
«Пришло время двигаться дальше. Пришло время закрывать старые страницы и открывать новые, более мощные, интересные, амбициозные и перспективные», - сказал Иванов, объясняя свое решение. По его словам, ему поступило предложение о новой работе, которая несовместима с его ролью члена правления эстонской партии.