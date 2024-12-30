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Олег Иванов рассказал, чем будет заниматься без партии Koos

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Демонстрация, организованная Koos, 4 февраля 2023 года у посольства России в Таллинне. На фото запечатлены Олег Иванов и полицейский Ромет Калласте. Автор фото: Таави Сепп, Postimees.
Демонстрация, организованная Koos, 4 февраля 2023 года у посольства России в Таллинне. На фото запечатлены Олег Иванов и полицейский Ромет Калласте. Автор фото: Таави Сепп, Postimees. Фото: Taavi Sepp

В пятницу, 13 декабря, Олег Иванов, один из основателей Koos, бежавший в 2023 году в Россию, объявил о своем выходе из партии. Он пояснил, что намерен посвятить себя другим важным проектам. Мы узнали, стало ли это решение неожиданным для его однопартийцев, и чем Иванов планирует заниматься в дальнейшем.

«Пришло время двигаться дальше. Пришло время закрывать старые страницы и открывать новые, более мощные, интересные, амбициозные и перспективные», - сказал Иванов, объясняя свое решение. По его словам, ему поступило предложение о новой работе, которая несовместима с его ролью члена правления эстонской партии.

«Я буду заниматься другими большими вещами, о которых вы узнаете скоро, возможно, даже не от меня», - добавил он.

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