Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) весь год пытался объяснить Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), что тесные связи с Москвой больше не толерируюся. В новом году следует ждать развития конфликта.
Конфликт года ⟩ Глава МВД Ляэнеметс против Московского патриархата: продолжение следует
С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».
И у руководителей церкви, и у министра есть пространство для уступок в пределах правового поля и житейского здравомыслия, но желания идти на них не продемонстрировала ни одна сторона.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл регулярно высказывается в поддержку военной агрессии РФ в Украине и всячески оправдывает агрессивную политику Владимира Путина. Весь год министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс требовал от руководства ЭПЦ МП решительно отмежеваться, осудить патриарха Московского и выйти из его юрисдикции, что позволило бы спокойно продолжить деятельность в Эстонии.
Церковь всякий раз ограничивалась общим осуждением войны и призывала к миру во всем мире. Оценку словам Кирилла церковь по каждому требованию министра и его министерства давала, но эта оценка всякий раз оказывалась недостаточно четкой.
О том, что выходить из состава Московского патриархата ЭПЦ МП не собирается, ее руководители заявляли однозначно и многократно, а также наняли адвокатов. Настоятельница Пюхтицкого монастыря, подчиненного напрямую патриарху Кириллу, желая доказать невозможность прекращения связей с Москвой, упомянула даже «кровную связь».
Много раз православные архиереи из других церквей и эксперты-религиоведы объясняли широкой общественности, что аргументы ЭПЦ МП о невозможности выхода из состава Московского патриархата ничтожны и не соответствуют букве и духу канонического права и церковной традиции.
Министр Лаури Ляэнеметс и его министерство тоже не сдаются и напоминают ЭПЦ МП, что совсем уж игнорировать реальность не стоит - может оказаться себе дороже. В ответ министра обвиняют в гонениях и нарушении свободы вероисповедания: все ошибаются, и только руководство ЭПЦ МП знает, как устроено православие.
Апостольская православная церковь Эстонии, которая подчиняется Константинопольскому патриархату, предложила братьям во Христе помощь, но ЭПЦ МП не готова ею воспользоваться. Не похоже, что Лаури Ляэнеметс готов махнуть рукой на ситуацию, поэтому в следующем году мы увидим новый сезон этой странной саги.
В недрах сейчас МВД готовится законопроект, который сделает нелегальной связь действующих в Эстонии религиозных объединений с организациями, поддерживающими военную агрессию и терроризм.