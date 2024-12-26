Конфликт года Глава МВД Ляэнеметс против Московского патриархата: продолжение следует

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

И у руководителей церкви, и у министра есть пространство для уступок в пределах правового поля и житейского здравомыслия, но желания идти на них не продемонстрировала ни одна сторона.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл регулярно высказывается в поддержку военной агрессии РФ в Украине и всячески оправдывает агрессивную политику Владимира Путина. Весь год министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс требовал от руководства ЭПЦ МП решительно отмежеваться, осудить патриарха Московского и выйти из его юрисдикции, что позволило бы спокойно продолжить деятельность в Эстонии.

Церковь всякий раз ограничивалась общим осуждением войны и призывала к миру во всем мире. Оценку словам Кирилла церковь по каждому требованию министра и его министерства давала, но эта оценка всякий раз оказывалась недостаточно четкой.

О том, что выходить из состава Московского патриархата ЭПЦ МП не собирается, ее руководители заявляли однозначно и многократно, а также наняли адвокатов. Настоятельница Пюхтицкого монастыря, подчиненного напрямую патриарху Кириллу, желая доказать невозможность прекращения связей с Москвой, упомянула даже «кровную связь».