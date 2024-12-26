Сюрприз года Ректор Март Кальм принял антиизральское решение, которое не продержалось и трех дней

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

16 декабря студентам сообщили, что мастер-класс израильского профессора Джонатана Вентуры отменяется, так как академия прекратит сотрудничество с израильскими университетами.

«Израильские университеты знают, какие настроения царят, для них это не стало сюрпризом. Большинство художественных университетов в Европе поступили так же», - сказал Кальм.

Причиной, по которой многие западные университеты прекращают работу с израильтянами, состоит в пропалестинской позиции многих студентов и преподавателей.

Они считают, что Израиль должен быть подвергнут санкциям за войну в Газе, но никогда не обсуждают причины этой войны, связь населения Газы с террористической группировкой ХАМАС и атаку на мирных людей в Израиле 7 октября 2023 года.

Реакция эстонской общественности оказалась серьезнее, чем Кальм рассчитывал. Премьер-министр Кристен Михал и министр образования Кристина Каллас заявили, что стоит пересмотреть это решение.

«Если ректор Художественной академии Март Кальм не войдет в историю ничем иным, то этим точно: процессом (или, возможно, уже его успешным завершением) превращения академии в „свободную от евреев“ - judenfrei», - написал журналист Postimees Микк Салу. Антисемитским назвали решение Кальма и другие лидеры общественного мнения.

После этого ректор Март Кальм заявил, что решение будет пересмотрено. Хорошо, что не получилось провернуть это дело тихо, по-семейному. Страна должна знать своих «героев».